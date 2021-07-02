Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 21:25
21:22
Весь мир
Глава СОМБ подтвердил отправку в ЦАР дополнительных инструкторов из России
21:21
Шоу-бизнес
Апартаменты Анны Банщиковой поразили Максима Галкина
21:18
Общество
Грымов высказался о письме Дорониной к Путину
21:15
Политика
Скабеева высмеяла появление Нью-Йорка на Украине
21:13
Шоу-бизнес
Тильда Суинтон рассказала о травле из-за съемок в «Докторе Стрэндже»
21:09
Шоу-бизнес
Монику Беллуччи заметили в компании дочерей от Венсана Касселя
21:09
Весь мир
Шеф-повар из Ирака утонул в кастрюле с куриным супом
21:08
Шоу-бизнес
Елена Проклова высказалась о скандалах вокруг МХАТа
21:07
Шоу-бизнес
Влад Кадони обвинил Бузову в попытках вычеркнуть его из своей жизни
21:05
Весь мир
Алжирские власти арестовали оппозиционера за оскорбление президента страны
Все новости

Актер Габриэль Луна поделился фото со съемок сериала The Last of Us
Общество
Актер Габриэль Луна поделился фото со съемок сериала The Last of Us
Prt Scr youtube.com  /  RusGameTactics

Лос-Анджелес, 2 июля. Американо-мексиканский актер Габриэль Луна порадовал фанатов кадром со съемок сериала The Last of Us, в основу которого легла знаменитая игра.

Луна, которому досталась роль Томми в экранизации HBO, поделился фотографией в своем Instagram-аккаунте. В кадр попали также Педро Паскаль, играющий Джоэла, и Нико Паркер. Она воплотит на экране образ дочери героя Сары.

Кроме того, на снимке можно увидеть российского режиссера Кантемира Балагова. Ему доверили работу над пилотом сериала.

Точной даты премьеры сериала пока нет. Экранизация расскажет о закаленном в борьбе за выживание Джоэле и девушке Элли, которые вынуждены объединиться и помогать друг другу в странствиях по руинам Соединенных Штатов.

Не так давно стало известно, что главную роль в сериале The Last of Us мог сыграть звезда фильмов «Интерстеллар» и «Далласский клуб покупателей» Мэттью МакКонахи.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Габриэль Луна поделился фото со съемок сериала The Last of Us
сериал балагов The Last of Us
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru