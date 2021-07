Актер Габриэль Луна поделился фото со съемок сериала The Last of Us

Лос-Анджелес, 2 июля. Американо-мексиканский актер Габриэль Луна порадовал фанатов кадром со съемок сериала The Last of Us, в основу которого легла знаменитая игра.

Луна, которому досталась роль Томми в экранизации HBO, поделился фотографией в своем Instagram-аккаунте. В кадр попали также Педро Паскаль, играющий Джоэла, и Нико Паркер. Она воплотит на экране образ дочери героя Сары.

Кроме того, на снимке можно увидеть российского режиссера Кантемира Балагова. Ему доверили работу над пилотом сериала.

Точной даты премьеры сериала пока нет. Экранизация расскажет о закаленном в борьбе за выживание Джоэле и девушке Элли, которые вынуждены объединиться и помогать друг другу в странствиях по руинам Соединенных Штатов.

Не так давно стало известно, что главную роль в сериале The Last of Us мог сыграть звезда фильмов «Интерстеллар» и «Далласский клуб покупателей» Мэттью МакКонахи.