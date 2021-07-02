Роспотребнадзор рассказал о возможных реакциях на вакцину от COVID-19

Москва, 2 июля. Роспотребнадзор предупредил, что вакцинация от коронавируса может сопровождаться ощущениями, как при гриппе. Однако у некоторых людей поднимается температура.

Сотрудники Роспотребнадзора объяснили, что повышение температуры после вакцинации является нормальной реакцией организма. В таких случаях допустимо принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. В первые три дня после вакцинации не следует ходить в сауну, лучше воздержаться от физических нагрузок и не употреблять алкогольные напитки.

Также следует быть крайне осторожным, чтоб не заразиться коронавирусом, ведь антитела вырабатываются лишь через месяц после курса вакцинации. Пока формируется иммунитет, нужно не забывать носить маску, соблюдать дистанцию и правила гигиены, отметили в ведомстве. Также специалисты подчеркнули отсутствие рисков при вакцинации для беременных женщин.

Ранее врач из Израиля развеял мифы о вакцинации от коронавируса. По словам Бориса Бриля, прививка не влияет на репродуктивную функцию и не повышает риск тромбоза.