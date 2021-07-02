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Жителей Ижевска просят покинуть дома из-за выброса хлора

  /   Обновлено: 02 июля 2021 20:37
Происшествия
Жителей Ижевска просят покинуть дома из-за выброса хлора
Невские Новости

Ижевск, 2 июля. Выброс хлора произошел на станции подъема воды на улице Песочная, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, утечка хлора случилась из бочки объемом 800 килограммов. Пока неизвестно, что конкретно произошло. Однако есть информация, что в результате происшествия никто не пострадал. Все подробности устанавливаются.

Около 140 рабочих эвакуировали из шахты в Кузбассе, где произошел выброс метана. Известно, что в результате аварии на руднике шахты «Анжерская Южная» пострадали по меньшей мере два человека. На месте происшествия работали специалисты службы спасения.

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мчс хлор ижевск
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