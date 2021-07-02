Путин указал Макрону на отказ Киева от диалога с ЛДНР

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине.

Путин указал Макрону на деструктивную политику властей Украины в связи с ситуацией на юго-востоке страны, а также сообщил об отказе Киева от диалога с руководством ДНР и ЛНР.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский и французский президенты высказались за активизацию переговоров по реализации Минских соглашений. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Ливии и Нагорном Карабахе.

«Путин заявил Макрону, что Россия готова к нормальному диалогу с Евросоюзом, если будет проявлена встречная заинтересованность со стороны Брюсселя», — рассказали в Кремле.

Ранее Владимир Путин подписал указ, наградив орденом Дружбы лидера группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова.