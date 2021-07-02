Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 21:25
21:22
Весь мир
Глава СОМБ подтвердил отправку в ЦАР дополнительных инструкторов из России
21:21
Шоу-бизнес
Апартаменты Анны Банщиковой поразили Максима Галкина
21:18
Общество
Грымов высказался о письме Дорониной к Путину
21:15
Политика
Скабеева высмеяла появление Нью-Йорка на Украине
21:13
Шоу-бизнес
Тильда Суинтон рассказала о травле из-за съемок в «Докторе Стрэндже»
21:09
Шоу-бизнес
Монику Беллуччи заметили в компании дочерей от Венсана Касселя
21:09
Весь мир
Шеф-повар из Ирака утонул в кастрюле с куриным супом
21:08
Шоу-бизнес
Елена Проклова высказалась о скандалах вокруг МХАТа
21:07
Шоу-бизнес
Влад Кадони обвинил Бузову в попытках вычеркнуть его из своей жизни
21:05
Весь мир
Алжирские власти арестовали оппозиционера за оскорбление президента страны
Все новости

Путин указал Макрону на отказ Киева от диалога с ЛДНР

  /   Обновлено: 02 июля 2021 20:24
649
Политика
Путин указал Макрону на отказ Киева от диалога с ЛДНР
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине.

Путин указал Макрону на деструктивную политику властей Украины в связи с ситуацией на юго-востоке страны, а также сообщил об отказе Киева от диалога с руководством ДНР и ЛНР.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский и французский президенты высказались за активизацию переговоров по реализации Минских соглашений. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Ливии и Нагорном Карабахе.

«Путин заявил Макрону, что Россия готова к нормальному диалогу с Евросоюзом, если будет проявлена встречная заинтересованность со стороны Брюсселя», — рассказали в Кремле.

Ранее Владимир Путин подписал указ, наградив орденом Дружбы лидера группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин указал Макрону на отказ Киева от диалога с ЛДНР
украина путин макрон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru