Путин и Макрон поговорили по телефону

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщили в Кремле.

Стоит отметить, что в ходе беседы стороны затронули украинский вопрос. Вместе с тем спикеры уделили отдельное внимание Ливии и ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков осудил Макрона за отсутствие конкретных предложений по диалогу с Россией. По его словам, когда ситуация доходит до реальных действий, французский лидер теряет инициативу.