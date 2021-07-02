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МИД Греции напомнил, как Россия помогла стране начать путь свободы
Политика
МИД Греции напомнил, как Россия помогла стране начать путь свободы
pixabay.com

Афины, 2 июля. Вклад РФ в национально-освободительную революцию является одним из элементов, которые связывают Москву с Афинами. Об этом заявил первый замглавы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис.

Дипломат напомнил, как Россия помогла начать его стране путь свободы. Речь идет о революции 1821-1829 годов. По словам Варвициотиса, год истории Россия — Греция совпадает с 200-летием начала борьбы за независимость. Замглавы МИД отметил, что греческие общины в Российской империи организовали тайное сообщество, штаб-квартира которого располагалась в Одессе.

«Оттуда начался путь свободы Греции», — заявил замминистра на торжественной церемонии в Афинах.

Год истории нацелен продемонстрировать исторические связи двух стран, отметил дипломат. Греция рассчитывает на поддержку РФ по разным вопросам, добавил Варвициотис.

Афины ранее продлили разрешение на въезд для граждан РФ. Российских путешественников обязали иметь сертификаты о вакцинации или отрицательные результаты теста на коронавирус.

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