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В Рязани спасли пожилую пациентку с 80-процентным поражением легких из-за COVID-19

  /   Обновлено: 02 июля 2021 20:17
Общество
В Рязани спасли пожилую пациентку с 80-процентным поражением легких из-за COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Рязань, 2 июля. Врачи Областной клинической больницы имени Семашко в Рязани спасли больную коронавирусом 79-летнюю пациентку.

Пенсионерка поступила в медучреждение с классическими признаками COVID-19. У нее наблюдались сухой кашель, ломота в теле и высокая температура. На тот момент объем поражения легких женщины составлял 60%.

Несмотря на лечение, ее состояние ухудшалось, а поражение легких достигло 80%. Лечащий врач пациентки Елена Смирнова рассказала, что ее смогли спасти в условиях стационара инфекционного отделения. На данный момент женщину выписали.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее объяснила, почему важно как можно скорее вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По ее словам, прививка позволит избежать появления новых штаммов.

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