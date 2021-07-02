Экс-футболист «Зенита» объяснил, что сдерживает РФС от увольнения Черчесова

Есть несколько моментов, которые удерживают Российский футбольный союз и Министерство спорта от расторжения контракта с тренером сборной Станиславом Черчесовым. Об этом в интервью ФАН рассказал экс-футболист «Зенита», мастер спорта СССР Алексей Стрепетов.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев написал в адрес Станислава Черчесова открытое письмо с просьбой уйти с поста тренера сборной России по футболу, поскольку у него нет будущего в национальной команде. Скриншот соответствующего письма экс-спортсмен опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в открытом письме я обращаюсь к тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову. Станислав Саламович, вы должны уйти с поста главного тренера национальной сборной по футболу и подарить возможность молодым специалистам показать стране достойный футбол», — говорится в письме.

Global Look Press / © Gonzales Photo/Gaston Szerman vi

Футболист Алексей Стрепетов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал обращение Дмитрия Васильева к Станиславу Черчесову.

«Дмитрий Васильев имеет право писать такое обращение. Кроме того, многие футбольные эксперты тоже к этому ведут. Технический исполком РФС заслушал работу Черчесова. Ее, конечно, необходимо признать неудовлетворительной. Единственная проблема заключается в том, что сейчас начинаются отборочные игры на чемпионат мира. Я думаю, что руководство РФС не рискнет пойти на замену тренера. Ведь должен прийти человек, который досконально знает эту сборную, ее плюсы и минусы. И это может быть только российский специалист. Мы говорили об Валерии Карпине, об Андрее Талалаеве — о людях, которые могут привнести что-то новое. Будет ли рисковать РФС? Я думаю, навряд ли. Они, скорее всего, сейчас посмотрят на отборочные игры сборной на чемпионат мира, а после этого цикла примут решение. Причем независимо от того, положительно пройдут отборочные игры или нет. Это камень преткновения», — указал собеседник ФАН.

fc-zenit.ru / Футбольный клуб «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» рассказал, что сдерживает РФС от увольнения Черчесова. По его словам, если сегодня пригласить на должность тренера иностранного специалиста, то он не справится с поставленной перед ним задачей — пройти в финальную часть чемпионата мира, поскольку для «раскачки» нет времени.

«Про зарубежного специалиста речи даже не идет, поскольку он не знает более 70% игроков в сборной. У него нет времени для разгона. Это останавливает руководство РФС от расторжения контракта с Черчесовым. Он заверил технический комитет в том, что справится с поставленной задачей, что он знает свои минусы. Это очень серьезный момент, поэтому РФС дал Черчесову последний шанс попасть на чемпионат мира. Хотя при такой игре [он] очень рискует. Я думаю, в это дело вмешаются исполком РФС и министерство спорта», — сказал он.

Алексей Стрепетов заявил и о том, что игроки сборной России по футболу играли на Евро-2020 всего на 30% своих возможностей, хотя их зарплате могут позавидовать многие спортсмены из топ-клубов Европы.

«Наши футболисты, как и тренер, находятся в пятерке стран мира по размеру контрактов. Как говорил Черчесов: «Если Родина говорит, что надо, я это делаю с удовольствием». Задание Родины оплачивается высоко. Черчесов находится в пятерке самых престижных тренеров Европы. Футболисты наши тоже не бедные. Получается, мы переплачиваем нашим футболистам гонорары? Они должны играть намного лучше. То, что они показали на Евро-2020 — каждый сыграл на 30% своих возможностей», — заявил он.

Global Look Press / Dmitry Golubovich / Global Look Press

Эксперт считает, что что исполком Российского футбольного союза и Министерство спорта дадут Черчесову последний шанс.

«Есть много вопросов к Черчесову: почему мы не играли в скоростной футбол, почему в атаке играли футболисты второго плана, почему после первой игры кардинально поменялся состав во всех линиях? Наигрывался один состав, а после поражения от Бельгии мы увидели ряд новичков, которые не имеют опыта в международных матчах. Задают эти вопросы и болельщики, и специалисты. Но Черчесов держит удар и обещает со всем справиться. Мое мнение, что исполком РФС и Минспорта дадут Черчесову последний шанс, чтобы он хорошо сыграл отборочные игры на ЧМ. Но в команду нужно вливать свежую кровь, скорость, желание. Как говорил Владимир Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться». А уже потом играть в футбол», — резюмировал Алексей Стрепетов.

Ранее известный спортивный обозреватель Константин Осипов посоветовал российским футболистам не тратить время на Ferrari и шампанское.