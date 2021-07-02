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Лукашенко заявил о неэффективности провокаций Запада
Политика
Лукашенко заявил о неэффективности провокаций Запада
Федеральное агентство новостей

Минск, 2 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал провокации Запада по подрыву экономической устойчивости страны. Глава государства указал на их неэффективность.

Президент республики подчеркнул, что провокации Запада не сработали и не сработают. По его словам, народ является самым ценным достоянием Белоруссии.

«Небольшая страна, в ее недрах нет моря нефти, газа и золота, у нее нет ядерного оружия», — пояснил президент.

Лукашенко добавил, что у страны есть народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие «гражданского общества». Менталитету белорусов не свойственны насаждаемые культ наживы и индивидуализм, констатировал глава государства.

Президент Белоруссии ранее сообщил о проведенной спецслужбами антитеррористической операции. Лукашенко пообещал поделиться подробностями позднее.

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