Эксперты Bank of America назвали срок подорожания нефти до 100 долларов

Вашингтон, 2 июля. Цены на нефть продолжат расти в ближайшие месяцы, причем аналитики Bank of America не исключают, что стоимость черного золота может достигнуть отметки в 100 долларов.

За первые шесть месяцев текущего года нефть подорожала на 45%, ее стоимость приближается к 80 долларам за «бочку» впервые более чем за 2,5 года. Специалисты считают, что в данном случае сыграли сразу несколько факторов, в том числе программа вакцинации, смягчение ограничений по коронавирусу, а также сокращение добычи в рамках ОПЕК+.

Эксперты Goldman Sachs менее оптимистичны и прогнозируют баррель сорта североморской Brent за 80 долларов в третьем квартале. JPMorgan также ориентируется на эту отметку, однако сроки роста предсказывают более поздние — последний квартал 2021-го.

Экспорт российской нефти, тем временем, снизился на 10,4% за первый квартал по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Что касается экспорта нефти в дальнее зарубежье, то за шесть месяцев он также сократился на 12,1%.