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Вспышка редкой тропической болезни зафиксирована в трех штатах США
Весь мир
Вспышка редкой тропической болезни зафиксирована в трех штатах США
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Канзас, 2 июня. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустил предупреждение о том, что в трех штатах обнаружено редкое тропическое заболевание — Мелиоидоз, известное также как болезнь Уитмора. Один из зараженных скончался.

Инфекцию обнаружили у пациентов в Техасе, Миннесоте и Канзасе. Один из них умер через десять дней после госпитализации. У двух других заболевание идентифицировали в мае.

«Первый случай, выявленный в марте 2021 года, оказался смертельным. В мае 2021 года были выявлены еще два пациента, один из которых до сих пор находится в больнице. Один из них был выписан. Ни одна из семей пациентов не сообщала о путешествиях за пределы Соединенных Штатов», — говорится в сообщении CDC.

В заявлении сказано, что до сих пор болезнь не встречалась в естественной среде Северной Америки и пока не понятно, как эти люди ей заразились.

Мелиоидоз — болезнь, вызванная бактериями Burkholderia pseudomallei и может поражать как животных, так и людей. Протекает зачастую с образованием небольших язв на коже. Болезнь может привести к лихорадке, кашлю и боли в груди, а также повлиять на нервную систему.

До этого вспышку неизвестной болезни зафиксировали в Канаде, от нее скончалось уже шесть человек. У пациентов наблюдаются нарушения двигательной функции, галлюцинации, бессонница, мышечные боли и быстро прогрессирующее слабоумие.

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