Николай Хондзинский: Меломаны-академисты никогда не станут поклонниками Deep Purple

Дирижер Николай Хондзинский ревностно оберегает классическое искусство от стилистического винегрета и мультимедийного спама. Артист ищет новое в давно забытом старом, исполняя малоизвестные шедевры европейского барокко и русской музыки.

О том, как в пику консерваторским профессорам он создал Камерную капеллу «Русская консерватория» и «подсадил» на академическую музыку Псковскую область, где руководит Губернаторским симфоническим оркестром, маэстро рассказал в интервью ФАН.

фото из личного архива Николая Хондзинского /

«Мне никто не дает советов и рекомендаций относительно репертуара»

— Возглавив в 2018 году Симфонический оркестр Псковской филармонии, вы в первую очередь перекроили его репертуар, исключив кассовые программы — кинохиты, попсовые обработки классики. Как люди, отвечающие за концертную деятельность в филармонии, отреагировали на столь радикальное решение?

— Я изначально был приглашен на работу в качестве художественного руководителя Симфонического оркестра Псковской филармонии, который с 2019 года называется Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области, чтобы вывести коллектив из затянувшегося творческого кризиса. Проблема решается двумя путями — это повышение профессионального уровня оркестрантов и изменение репертуарной политики.

Я с самого начала четко дал понять: выбирать, что артистам играть и как — это исключительно моя прерогатива как художественного руководителя оркестра. Хочу заметить, что несмотря на то, что такая схема взаимоотношений выглядит логичной, не во всех филармониях руководство занимается только менеджментом проектов, реализацией билетов, полностью отстраняясь от составления программ концертов. Я знаю много случаев, когда дирекция филармонии навязывает дирижеру программы из произведений, которые быстро распродаются.

Я считаю, что нет такой градации — популярные или непопулярные концерты, исходя из количества пустых мест в зале. Профессиональные сейлеры должны уметь правильно выстраивать политику по реализации программ. В Псковской филармонии я имею единомышленников, мне никто не дает советов и рекомендаций относительно репертуара.

Если смотреть на посещаемость концертов, то мы выбрали четкую стратегию: мы стремимся хорошо играть, например, симфонии Моцарта, а не заигрывать с залом за счет «попсы» в исполнении симфонического оркестра.

— Аудитория поддержала вас в ваших устремлениях?

— Мы встали на путь избавления от стереотипов, что программы концертов, состоящие из саундтреков, музыки Голливуда, раскупаются, как говорится, на ура. При этом многие филармонии по-прежнему следуют этому клише, заполняя значительную часть репертуара такой музыкой. Сейчас они действительно легко продаются, но со временем, я уверен, они зрителю станут неинтересны из-за своей одномерности, а подчас и примитивности в том, что касается эмоций, чувств, внутренних переживаний.

Не все же, в конце концов, приходят на концерты, чтобы снять стресс или получить килограмм веселья. Многим нужна музыка, которая очищает, которая заставляет думать, осмысливать происходящее в жизни, ведет к поиску и открытиям в себе. Я крайне скептически отношусь и к утверждению, столь бытующему в российских филармониях, что поклонники рока или поп-музыки, услышав свои любимые хиты в версии симфонического оркестра, которые на самом деле покажутся им пресным и лишенными драйва, захотят потом прийти на представление, где будет звучать Бах или Чайковский.

И наоборот, истинные меломаны и знатоки академической музыки никогда не станут поклонниками, например, Deep Purple. Никто из обеих категорий слушателей в итоге не получает удовольствия от посещения филармонии. Зритель, в лучшем случае, сможет сходить на концерт с «чужой» для него музыкой раз-другой, а потом вернется к своим музыкальным пристрастиям, перестав при этом быть поклонником филармонии, если до этого таковым являлся.

В перспективы такие концерты с размытой адресностью приведут к вымыванию аудитории. Дирекция филармонии, преследуя задачи по повышению кассовых сборов, получит в итоге обратный эффект.

фото из личного архива Николая Хондзинского /

«Молодых лиц в зале стало кратно больше»

— Но у Берлинского филармоникера есть совместные выступления с группой Scorpions, а у Лондонского симфонического оркестра с Mettallica, что вы скажете на этот счет?

— Эти совместные выступления грандов симфонического искусства и рок-культуры имели разовую функцию, и, скорее, стали исключением из правил, поэтому запомнились и имели бешеный коммерческий успех. Кстати, от зарабатывания денег классических музыкантов никто не освобождал. Если в репертуаре симфонического оркестра «неформатные» программы, нетипичные коллаборации занимают сотую часть репертуара, то в этом случае мы имеем дело с неким факультативом.

Именно так обстоят дела у названных вами знаменитых симфонических коллективов. Губернаторский оркестр Псковской области дает кратно меньше концертов ежегодно, поэтому я и решил полностью исключить программы, состоящие из саундтреков и популярных шлягеров.

— Как это отразилось на посещаемости концертов?

— Главным итогом моей полуторагодичной работы с Губернаторским оркестром Псковской области стал рост посещаемости концертов филармонии. В 2019 году на представлениях побывало 14 тысяч зрителей. В год, предшествующий моему приходу в коллектив, этот показатель был в два с лишним раза меньше — где-то 6,5 тысяч человек. Причем речь идет не только о симфонических вечерах.

Мы впервые показали балетный спектакль, дали много концертов с оперными звездами ведущих российских театров. Также замечу, что молодых лиц в зале стало кратно больше.

— В чем секрет успеха?

— Кроме того, что эта статистика подтверждает, что музыка на самом деле нужна слушателям, думаю здесь есть и еще несколько факторов. За все это время не было ни одного «проходного» концерта. Каждую программу я составляю и обдумываю со всевозможных ракурсов. К нам приезжают прекрасные солисты: ведущие вокалисты Мариинского театра и Академии молодых певцов Ларисы Абисаловны Гергиевой, инструменталисты, многих из которых представляет Московская филармония.

То есть афиша Псковской филармонии ничем не уступает по качеству программ и выступающих на нашей сцене столичным филармониям. Конечно, сработало и «сарафанное» радио. Люди стали узнавать друг от друга, что в местной филармонии после долгих лет застоя кипит работа — пришел новый дирижер, расширяется репертуар симфонического оркестра.

Нельзя оставить без внимания тот факт, что руководит Псковской филармонией молодая девушка, занявшая этот пост в возрасте 27 лет! Елизавета Барышникова образована, активна, креативна, полна смелых идей. Она, к слову сказать, не пропустила ни одного концерта с участием нашего симфонического оркестра.

Елизавета в определенном смысле ломает сложившиеся правила в плане отношения ее сверстников к классической музыке. Более того, многие ее друзья, знакомые —— а у нее большой круг общения — последовали ее примеру и также стали ходить в филармонию. Плюс мы сделали за неполных два сезона интересные летние проекты в формате open air.

Сразу замечу, что в программы концертов вошли исключительно шедевры классики — никакого суррогата в виде саундтреков нет и в помине! Проект «Лавандовая ночь» был изначально концептуально выстроен как представление, где звучит музыка Франции, Италии, а в прошлом году мы переформатировали его и этот концерт стал первым ежегодным псковским open air барочной музыки, в котором принимает постоянное участие солистка Мариинского театра Мария Баянкина.

Заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов и солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко стали нашими постоянными участниками на другом open air — «Золото Вены». Программа этого концерта выстроена на основе музыки, которая звучала до начала Первой мировой войны в этом культурном оазисе Европы. Это не только Штраус, но и Моцарт, Малер, Шуберт, Бетховен, Гайдн...

фото из личного архива Николая Хондзинского /

«Ходить в филармонию модно»

— Что характеризует вашу музыку?

— Мы исполняем музыку, которая погружает нас в беззаботную и даже расслабленную атмосферу старой Вены накануне катастрофы. Билеты на эти два проекта продаются мгновенно: за две недели до начала концертов все уже раскуплено. Удовольствие, замечу, не из дешевых, но крайне популярное среди состоятельной местной аудитории и молодежи. Девушки приходят на концерт в вечерних платьях, молодые люди в красивых костюмах, прекрасно вписываясь в антураж стильного проекта с первоклассной и изысканной музыкой.

Я считаю, что классическую музыку иногда нужно преподносить и под ракурсом, что ходить в филармонию — это модно. Окрыленные успехом мы в этом году впервые провели в Псковской области фестиваль «Музыка на воде» на грант Минкультуры. В рамках мероприятия состоялись сразу три представления на открытом воздухе в городском парке: первый концерт из музыки барокко, второй — из европейской классики: Бетховен, Малер, Вагнер, Сметана. Третий — это русская музыка. И если бы не действующие тогда из-за пандемии ограничения, касающиеся количества зрителей — не более 1 тыс., то я уверен, что по несколько тысяч зрителей было бы на каждом концерте.

Я знаю, что желающих посетить мероприятия было очень много. Мы подготовили роскошные программы из двух отделений, каждое продолжительностью не менее часа. Можно сказать, что мы дорвались до выступлений после карантина (смеется)! Но публика артистов не отпускала и долго бисировала. Я не знаю, кто из зрителей относился к меломанам со стажем, а кто впервые тогда побывал на концерте с участием симфонического оркестра. Но и те и другие получили удовольствие, поэтому привычка слушать классику приходит тогда, когда эта прекрасная музыка звучит вокруг нас — в филармониях, в театрах, наконец, в парках.

Я не устаю повторять, что классическая музыка — это, по сути, язык. И так же, как и с любым иностранным языком, чтобы понимать этот язык, нужно оказаться в той среде, где на нем говорят — то есть на концерте.

— Как вам удалось за пару лет превратить Псковскую область из музыкальной провинции в территорию новых культурных возможностей. Когда вы принимали приглашение возглавить там симфонический оркестр, были ли сомнения ехать или нет?

— Мой контракт с Псковской филармонией не возник на пустом месте. Прежде чем отправиться туда на работу, я дал несколько «пробных» концертов с симфоническим оркестром. После знакомства с коллективом, руководством филармонии я решил, что можно принять профессиональный вызов и взяться за коренную перестройку оркестра, начиная со смены его кадрового состава и обновления репертуара, до решения финансовых задач в плане повышения зарплат артистам, поиска денег на материально-технические вещи.

Я убежден, что все эти проблемы рано или поздно удастся решить и вывести коллектив на качественно новый профессиональный уровень. Честно признаюсь, я изначально сделал ставку на местоположение региона — Псковская область граничит с прибалтийскими странами, где традиционно проходит очень много интересных музыкальных событий. Вывезти оркестр на эти мероприятия — крайне перспективная задача, равно как и придумать совместные проекты с коллективами из Эстонии, Литвы, Латвии, а потом замахнуться на планы о европейском сотрудничестве. Я очень надеюсь на поддержку моих начинаний руководством региона.

— Это совпадение, что в 2008 году вы, по собственному признанию, в пику профессорам Московской консерватории создали Камерную капеллу «Русская консерватория» и тогда же отправились на стажировку в Санкт-Петербург к Эдуарду Серову. Почему именно его, как мне кажется, недооцененного мастера, вы выбрали в качестве педагога?

— Да, это было удивительное время. Многие из тех событий даже смешно себе представить сейчас. Например, когда декан факультета всеми силами пытается запретить мне даже поговорить о поступлении на симфоническую кафедру с Геннадием Рождественским, который ее тогда возглавлял. В буквальном смысле не дает мне открыть рот, перебивая меня словами: «У него нет рекомендации кафедры!». В тот год я так и не поступил, кстати.

Или, когда в консерватории стало известно, что я осуществил впервые в истории запись всех хоров Шебалина, руководство факультета меня поздравило? Нет, конечно — сорвало концерт в Рахманиновском зале. Сейчас это все очень смешно вспоминать, но тогда, наверное, такое поведение профессуры давало дополнительные стимулы для творчества, делало сильнее, что называется.

фото из личного архива Николая Хондзинского /

«В педагогической практике преобладает поточная система»

— У вас были прекрасные учителя?

— Только благодаря вере в меня моего учителя, профессора Юрия Борисовича Абдокова, я преодолел тогда весь этот консерваторский «сопромат». Это удивительный человек, глубочайший музыкант и выдающийся композитор. С гордостью могу сказать, что со временем он стал не просто наставником, но и близким другом. Надеюсь, я могу позволить себе такие слова.

Об Эдуарде Серове я с вами совершенно согласен в части его «недооцененности». Правда, я изменил бы формулировку — я бы сказал, что он несправедливо был лишен популярности, востребованности, исходя из масштаба его таланта. Я не знаю, возможно, кто-то или что-то помешало занять ему видное место в иерархии великих мастеров дирижерского дела второй половины XX века. Но я к нему поехал заниматься прежде всего потому, что он был учеником великого Евгения Мравинского, искусство которого меня завораживало с детства. Его мануальная техника, скупые жесты, из которых в итоге рождается гениальная трактовка музыки Чайковского, Шостаковича, Бетховена, Брамса, завораживает.

На уроках Серова я узнал много уникальных профессиональных вещей. Мне посчастливилось брать занятия у мастера, который, как и Юрий Борисович Абдоков, конечно, в каждом ученике видел в первую очередь личность, со своими плюсами и минусами. Увы, сейчас в педагогической практике преобладает поточная система, конвейер, с которого сходят универсальные солдаты, а не эксклюзивные творческие личности.

— Вам удалось завершить запись такого шедевра как кантата Георгия Свиридова «Лапотный мужик» с оркестром «Русской консерватории»? Удивительно, что сочинение, которое однозначно относится к репертуарным бестселлерам, где есть строчки «Кто любит родину...», нечасто звучит со сцены?

— Парадоксально, но «Лапотный мужик» с его яркой мелодикой, сильнейшим текстом, удивительной эмоциональной составляющей, которая заряжает и артистов, и слушателей, крайне редко звучит со сцены. Нам с Капеллой удалось спеть его в Москве, Курске (на родине Свиридова — Прим. ФАН), также я исполнял эту поэму в Волгограде с местными хоровыми коллективами. Все выступления имели фантастический успех, люди были ошеломлены ярким сочинением и удивлялись, почему у него такая бедная сценическая история...

Со своей стороны, я делаю что могу для забытого шедевра Свиридова: кроме того, что при любой возможности я включаю его в концерты, я также осуществил студийную запись, которая совсем скоро будет выпущена на одном британском лейбле.

— Чем еще удивите?

— Совсем недавно мы с Капеллой «Русская консерватория» записали две мировые премьеры кантат Мечислава Вайнберга. Название не анонсирую, пока не готов монтаж и не подписаны договора с издателями. Но совсем скоро об этих двух уникальных сочинениях узнает весь мир.

Досье

Николай Хондзинский родился в 1985 году в Москве. В 2011-м окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу дирижирования. В 2008–2011 годах стажировался у профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории Эдуарда Серова.

Основатель (2008), художественный руководитель и дирижер камерной капеллы «Русская консерватория». Коллектив под управлением Николая Хондзинского впервые исполнил многие сочинения Зеленки, Баха, Телемана, Свиридова. С 2016 года — художественный руководитель Историко-культурного и просветительского центра «Соборная палата» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

С 2018-го — художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Псковской филармонии (с декабря 2019-го — Губернаторский симфонический оркестр Псковской области). Как приглашенный дирижер регулярно сотрудничает с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Академией молодых оперных певцов Мариинского театра, оркестрами Санкт-Петербургской, Поморской (Архангельск), Волгоградской, Ярославской, Саратовской филармоний, российскими театрами и балетными труппами.

Дискография Николая Хондзинского включает в себя первые записи всех хоровых циклов Шебалина, «Песен фронтовых дорог» Шостаковича и многих сочинений Свиридова и Зеленки.