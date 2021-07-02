Сирия открыта к нормализации отношений со всеми странами

Дамаск, 2 июля. Правительство Сирийской Арабской Республики (САР) приветствует инициативу государств, которые захотят открыть свои посольства на территории страны. Между тем сотрудничество с многими бывшими партнерами было прервано — в том числе из-за враждебных действий извне. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Дипломат подчеркнул, что незаконное присутствие вооруженных сил США на сирийской земле остается основной причиной эскалации напряженности в регионе и препятствует восстановлению безопасности и стабильности. По словам политика, это проявляется в поддержке, которую Вашингтон оказывает боевикам «Сирийских демократических сил» (СДС). Вместе с ними американские силы грабят национальное богатство республики и эксплуатируют ее природные ресурсы. Однако речь идет не только о США.

Сусан объяснил позицию властей Германии и Турции, которые запретили сирийским гражданам участвовать в президентских выборах на своей территории.

«Такие решения принимаются в контексте враждебной позиции этих двух стран по отношению к Сирии. Эти страны запятнаны в союзе с терроризмом, кровопролитии сирийцев, уничтожении их достижений и запрете на продовольствие и медикаменты при помощи незаконных односторонних принудительных мер», — сказал собеседник ФАН.

Политик также прокомментировал лживые заявления западных стран о якобы возможности проведения химических атак в Идлибе. В их организации, к слову, давно подозревают именно Запад, однако «обвинители» активно перекладывают вину на правительственные силы САР.

«Мы не должны забывать, что 11-го числа следующего месяца (август — прим. ред.) состоится заседание Совета Безопасности по пограничным переходам. Так, в рамках кампании западных СМИ, поддерживаемой США и Турцией, возникают ложные заявления и обвинения в том, что сирийская армия якобы наносит химические удары по мирным жителям», — заявил Сусан.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН подчеркнул, что в политике нет ничего невозможного. Он ожидает, что восстановление отношений между САР и некоторыми арабскими странами будет осуществляться посредством открытия их посольств на территории республики.

«От лица сирийского государства отмечу, что мы рассчитываем на позитивную обстановку, поэтому приветствуем решения всех стран, которые захотят снова открыть свои посольства в Дамаске», — резюмировал замглавы МИД САР.

Курс на нормализацию

Слова дипломата подтверждают реальные действия. Все больше стран изъявляют желание нормализовать отношения с легитимным правительством Сирии. Одним из таких государств стал Бахрейн, вернувший свое посольство в Дамаск в декабре 2018 года. Москва позитивно восприняла позицию Манамы.

«Мы приветствуем решение Бахрейна вернуть свое посольство в Дамаск, готовы по линии наших дипломатических представительств там на месте продолжать тесный обмен оценками», — заявил 2 июля глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бахрейнским коллегой.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также заново открыли свое диппредставительство в столице Сирии в 2018 году. Кроме того, в конце июня нынешнего года стало известно, что «Сирийские авиалинии» возобновили полеты в Дубай. С 3 июля сирийская авиакомпания будет организовывать четыре перелета в неделю в крупнейший город Эмиратов. Совсем недавно перевозчик также вернул рейсы в Абу-Даби и Шарджу.

Another sign of improving relations between the UAE and Assad > Syrian Airlines resumes flights to Dubai https://t.co/fuKlauRsi7 via @AlMonitor — Adam Lucente (@Adam_Lucente) June 28, 2021

Возобновить взаимодействие с Дамаском стремятся не только арабские государства, но и страны-члены Евросоюза. 18 июня источники из Афин подтвердили каналу Euronews информацию о том, что посольство Греции в САР вновь начало работу. Там же планирует открыть диппредставительство и Кипр.