Москва, 2 июля. Тележурналистка, ведущая политического шоу «60 минут» Ольга Скабеева в эфире очередного выпуска передачи жестко высказалась на тему появления на территории Украины собственного Нью-Йорка.

Стоит отметить, что новым украинским «Большим яблоком» окрестили поселок Новгородское, расположенный в Донецкой области. И несмотря на то, что американский мегаполис входит в топ-20 крупнейших городов мира, а Новгородское — небольшой поселок. Интересно, но он действительно носил название Нью-Йорк, так как был основан немецкими меннонитами. Их в свое время пригласила императрица Екатерина II.

Депутатами Верховной рады было принято решение вернуть поселку историческое название, против выступил лишь один депутат.

Ольга Скабеева, долгое время отсутствующая, после отпуска решила сразу же обратить внимание на этот, вопиющий по ее мнению факт. Во время эфира нового выпуска программы «60 минут» она обратила внимание на то, что появилась «маленькая ранетка», видимо, по аналогии с «большим яблоком».

«Если крупнейший город США — «Большое яблоко», то его украинский тезка — «маленькая ранетка». Ее киевские коррупционеры не просто надкусят, но и съедят целиком», — не без сарказма отметила телеведущая.

Как отмечала ранее заместитель главы украинского Нью-Йорка Татьяна Краско, благодаря новому названию ополченцы Донбасса теперь станут бояться и не будут обстреливать населенный пункт. То, что бойцы народных республик Донбасса в последнее время и так практически не наносят удары по населенным пунктам, подконтрольным Украине, Краско не смутило. Но Скабеева, обратив внимание на заявление, отметила, что данный прием не работает.

«Пока магия имени украинским карателям не помогает. Они по-прежнему подрываются на собственных минах. Сводки новостей отсюда больше похожи на сборники анекдотов: в Нью-Йорке на мине подорвались два бойца ВСУ», — заключила ведущая.

Ранее Ольга Скабеева достойным ответом сбила спесь с украинского журналиста-провокатора.