Критик Капитолина Кокшенева назвала способ для МХАТа выйти из культурного кризиса

Письмо президента МХАТа Татьяны Дорониной главе страны Владимиру Путину с просьбой снять с должности нынешнего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова наделало много шума в СМИ. По словам экспертов, проблема культурного кризиса назревала давно. Театральный критик, искусствовед Капитолина Кокшенева назвала ФАН способ для МХАТа выйти из сложившейся ситуации.

«Татьяна Васильевна видит нормальный выход из положения. Должен прийти профессиональный художественный руководитель, с хорошей творческой биографией и отменной выучкой. Как-то все быстро забыли, в чем практиковался Бояков примерно лет 20. Он жил в другом измерении — перпендикулярном тому, что делалось в «доронинском» МХАТе в те же самые годы. Стать не просто традиционалистом, но умеющим жить и работать в традиции русской школы — это очень трудно. Это все равно что стать православным богословом за один день. Это сложный и очень длительный процесс и, вообще, сокровенный. Бояков не жил внутри той театральной традиции, которую пестовали и растили в Художественном театре. Он ее не понимает», — поддерживает позицию Дорониной Капитолина Кокшенева.

vk.com / Капитолина Кокшенева

Критик также полагает, что нормальной работе театра мешает громкая, скандальная жизнь нынешнего худрука и сомнительные, шокирующие пиар-кампании. Кроме того, она уверена, есть те, кто с большими основаниями могли бы претендовать на место художественного руководителя МХАТа в дальнейшем.

«Такие режиссеры есть, я даже знаю, кто бы мог этот театр возглавить, но пока не буду обнародовать эту информацию. Это хорошие, достойные имена, моложе, кстати, Боякова по возрасту, но с большой художественной творческой биографией», — поделилась собеседник ФАН.

Кто-то может назвать взгляд Эдуарда Боякова на театр современным, где-то новаторским. Однако, по мнению театрального эксперта, МХАТу нужно качественно другое развитие.

«Подлинное новаторство — это тысячекратно сложнее, чем модный хайп. А понятие «современное» — часто маскировка профнепригодности и необремененности глубоким знанием. Театр должен развиваться, и это безусловно — ведь ставя классику, мы тоже отвечаем на вопросы современности. Но как отвечать, как ставить, кто это делает и способен ли это делать? Такие люди есть. У Боякова есть настоящие конкуренты», — заключила Кокшенева.

К слову, премьера спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе с участием поющей ведущей Ольги Бузовой сопровождалась жесткой критикой со стороны маститых театралов и общественности в целом. Ранее театральный критик, литературовед Капитолина Кокшенева объяснила, чем стала Бузова для МХАТа.