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Центробанк озвучил объем международных резервов России

  /   Обновлено: 02 июля 2021 19:43
Экономика
Центробанк озвучил объем международных резервов России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 июля. Названы размер и динамика международных валютных запасов страны.

Пресс-служба главного финансового регулятора России отмечает, что объем международных запасов достиг 592,4 млрд долларов.

Недельное сокращение резервов составило 2,7 млрд долларов. Как указывают в Центробанке, на снижение повлияли рыночная динамика цен на золото, а также отрицательная переоценка курсов.

Процентное соотношение уменьшения запасов составило 0,5%. Согласно более ранним данным за июнь, международные запасы достигали значения в 604,8 млрд долларов, впоследствии снижаясь по аналогичным причинам.

Россия сейчас переводит экономику на другие рельсы, постепенно отказываясь от использования американской валюты. Специалисты считают, что это приведет к активному развитию национальной экономики.

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