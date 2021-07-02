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Украина готова закрыть границы для остановки новой волны пандемии, но это бесполезно
Весь мир
Украина готова закрыть границы для остановки новой волны пандемии, но это бесполезно
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Со 2 июля Украина ввела новые правила въезда в страну из России, якобы призванные обезопасить ее граждан от нового штамма коронавируса. По мнению корреспондента ФАН, этот шаг никак не повлияет на эпидемическую безопасность Незалежной. А ее службам уже сегодня нужно готовиться к новой волне пандемии.

Накануне вступили в силу новые правила въезда из России на Украину. Теперь россияне, а также граждане Украины при въезде из РФ должны будут сдавать тесты на коронавирус. По словам украинских чиновников, ограничения ввели из-за резкого распространения нового штамма коронавируса «Дельта», которым сейчас болеют новые инфицированные в России, Индии, Великобритании, Португалии и так далее.

«На 28 июня на Украине зафиксировано уже два случая коронавирусной болезни, вызванной новым штаммом «Дельта». Сейчас эти пациенты находятся в Александровской больнице Киева под наблюдением, — заявил главный санврач Украины Игорь Кузин. — Для уменьшения риска распространения штамма «Дельта» гражданам, прибывшим из Индии, Британии, РФ и Португалии, запрещено пересекать госграницу Украины без отрицательного экспресс-теста на коронавирус, проведенного прямо в пунктах пропуска».

Привитый «Спутником V» журналист рассказал о диком разочаровании Украиной
mvs.gov.ua  / Портал МВС

Последнее замечание особенно примечательно, ведь пцр-тесты для иностранцев, рвущихся на Украину, в Киеве вводили и ранее, например с 23 марта 2021 года. Правда, тогда думать о том, где их взять, должны были сами въезжающие. Так, корреспондент ФАН попал в весьма неприятную ситуацию, выехав на Украину 23 марта рано утром. Уже будучи в автобусе, около полудня я узнал, что для пересечения украинской границы требуется свежий пцр-тест (распоряжение кабмина Украины вышло тем же утром).

В тот момент меня охватило мрачное предчувствие — «на Украину не впустят». Было всего два выхода. Либо молчать и надеяться на то, что меня выручат прививочная книжка (где стояли две отметки о вакцинации «Спутником V») и справка о наличии антител, выданная авторитетной клиникой. Либо пройтись по соседям в автобусе, попросив их связаться со знакомыми, имевшими выходы на изготовителей фальшивых тестов.

Я выбрал второй вариант и за неполный час познакомился едва ли не со всем коллективом пассажиров. Помочь мне в получении фальшивого пцр-теста нехотя согласились двое — мужичок-интеллигент средних лет и полная женщина-вамп с последнего ряда. Еще часа полтора я ждал от них позитивных вестей, с надеждой поглядывая в их сторону. Увы, вскоре мужичок-интеллигент начал меня молча игнорировать, а дама-вамп призналась, что «ничем не может помочь, потому что у нее вырубился аккумулятор в телефоне».

Привитый «Спутником V» журналист рассказал о диком разочаровании Украиной
sledcom.ru  / Пресс-служба СК РФ

Оставалось надеяться только на чудо. Впрочем, ближе к вечеру ко мне подошла автобусная стюардесса и сообщила:

«Не волнуйтесь, по данным наших коллег, пока что пцр-тесты на украинской границе не нужны».

Я тут же успокоился и в радостном неведении доехал до российско-украинской границы. С огромным трудом пройдя российскую границу (она до сих пор официально закрыта на выезд из-за пандемии), я вместе с попутчиками пешком доковылял до украинского поста.

Здесь меня ждало дикое разочарование — «усталые со вчерашнего» украинские пограничники мрачно полистали мою прививочную книжку, с тем же выражением оглядели результаты теста на антитела и сообщили:

«Для нас эти бумажки ничего не значат, давайте свежий пцр-тест».

На мои вопросы, где его тут можно сделать, они усмехнулись и заявили:

«Вот возвращайтесь в свою Россию и ищите, где его там сделать. У нас — инструкция, впустить вас мы не имеем права».

Тогда мне пришлось действительно возвращаться — сначала пешком на российскую границу, а оттуда — в ближайший городок Брянск, где мне и сделали пцр-тест.

Похоже, теперь украинские власти учли мой печальный опыт и решили оборудовать медпункты прямо на пограничных КПП. При этом они сделали исключение для нескольких групп, которым сдавать экспресс-тест необязательно — дети до 12 лет, беженцы, дипломаты и члены их семей, водители грузовиков и автобусов, регулярно пересекающих границу, а также военные из государств-членов НАТО. Сам этот список уже вызывает сомнения в эффективности ужесточения въезда. Кто, например, гарантирует, что дети дипломатов не могут быть переносчиками штамма «Дельта»? Не говоря уже о водителях грузовиков и солдатах стран НАТО.

Привитый «Спутником V» журналист рассказал о диком разочаровании Украиной
ФБА «Экономика сегодня»  / Леонид Андросов

Но еще большие сомнения вызывает оборудование медпунктов на украинских КПП — по той простой причине, что на границах Незалежной все делается через одно место. То есть, если в эти пункты и завезут экспресс-тесты, то они — к бабке не ходи — окажутся самыми дешевыми из всех возможных. И верный результат будет показывать лишь каждый третий-четвертый тест. При этом, как сообщили в погранслужбе Украины, экспресс-тесты на коронавирус будут платными.

Стоимость одного экспресс-теста на коронавирус — от 400 до 600 гривен (1200–1800 рублей). При этом везти с собой уже готовый пцр-тест, как раньше, нельзя, поскольку на погранпункте его не примут. Нужно сдавать тест прямо в пункте пропуска и, по заверениям украинских пограничников, ожидать его результатов 20–25 минут. Зная украинскую специфику, уже сегодня можно утверждать, что процесс «обилечивания» въезжающих пцр-тестами может растянуться на многие часы.

Но самое занятное состоит в том, что будет происходить после сдачи экспресс-теста на границе. Украинцы, получившие негативный результат экспресс-теста, могут въезжать в страну и перемещаться без ограничений. Если же тест будет положительным или въезжающий откажется его сдавать, то его, внимание, все равно впустят в страну. Но в этом случае гражданину нужно пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью приложения «Дiя» («Действие»). По идее, оно призвано отслеживать все перемещения человека по Украине и сообщать о нарушениях режима изоляции в контролирующие органы.

Привитый «Спутником V» журналист рассказал о диком разочаровании Украиной
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Но, как не раз убедился корреспондент ФАН, Украина — это страна, где суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Приложение «Дiя» все въезжающие устанавливают в свои телефоны только для того, чтобы на границе предъявить в нем регистрацию. После ее прохождения большинство въехавших просто удаляют это приложение и больше о нем не вспоминают — до следующего въезда на Украину. То есть по факту никакого контроля за соблюдением режима изоляции на Украине не ведется вообще.

Зная об этом, партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» даже выступила с радикальным предложением — полностью закрыть границы Украины со странами, где бушует штамм «Дельта». И, разумеется, в первую очередь с Россией.

«Евросолидарность» требует немедленно закрыть границы! В дополнение к авиа- и железнодорожным перевозкам нужно прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации», — заявили у Порошенко.

Привитый «Спутником V» журналист рассказал о диком разочаровании Украиной
instagram.com  / @petroporoshenko

Однако инициатива политиков-националистов вряд ли будет поддержана властями Украины. Ведь даже в условиях пандемии взаимный пассажиропоток между двумя странами исчисляется сотнями тысяч человек в месяц. Украинцы продолжают приезжать в РФ на работу, а россияне в основном поддерживают семейные связи на Украине. Так что введение обязательного экспресс-теста на границах Незалежной явно не остановит распространение мутировавшего коронавируса.

А если учесть, что в стране ощущается острый дефицит вакцин, отсутствует госэпидемслужба и десятками закрываются больницы, то Украине стоит уже сегодня начинать готовиться к очередной волне пандемии.

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