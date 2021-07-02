Меркель уверена в возможности разрешения проблемы Северной Ирландии

Берлин, 2 июля. Европа и Великобритания смогут найти выход из ситуации с Северной Ирландией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Соответствующий тезис прозвучал во время ее выступления по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Мы говорили о реализации североирландского протокола. Лично я считаю, что в рамках этого протокола мы сможем найти прагматичные решения», — сказала она.

Вместе с тем Меркель положительно оценила решение Евросоюза о продлении на три месяца действия льготного периода поставок охлажденного мяса из Великобритании в Северную Ирландию.

Ранее Меркель заявила, что Евросоюз должен обсуждать вопросы, связанные с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Идею поддержал глава Франции Эммануэль Макрон.