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Политика
Меркель уверена в возможности разрешения проблемы Северной Ирландии
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Меркель уверена в возможности разрешения проблемы Северной Ирландии
Политика
Меркель уверена в возможности разрешения проблемы Северной Ирландии
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 2 июля. Европа и Великобритания смогут найти выход из ситуации с Северной Ирландией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Соответствующий тезис прозвучал во время ее выступления по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Мы говорили о реализации североирландского протокола. Лично я считаю, что в рамках этого протокола мы сможем найти прагматичные решения», — сказала она.

Вместе с тем Меркель положительно оценила решение Евросоюза о продлении на три месяца действия льготного периода поставок охлажденного мяса из Великобритании в Северную Ирландию.

Ранее Меркель заявила, что Евросоюз должен обсуждать вопросы, связанные с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Идею поддержал глава Франции Эммануэль Макрон.

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Все новости / Политика / Меркель уверена в возможности разрешения проблемы Северной Ирландии
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