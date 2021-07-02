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Центр «Вектор» назвал число введенных в гражданский оборот доз вакцины «ЭпиВакКорона»

  /   Обновлено: 02 июля 2021 19:42
Общество
Центр «Вектор» назвал число введенных в гражданский оборот доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 2 июля. Специалисты российского центра «Вектор» рассказали, сколько доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» уже введено в гражданский оборот.

Согласно последним данным, в России произвели более 3,4 млн доз этого препарата. Еще одна отгрузка вакцины в объеме 750 тыс. доз ожидается в начале следующей недели. В гражданский оборот поступило уже более 3,1 млн доз «ЭпиВакКороны».

Как стало известно ранее, «Вектор» приступил к процедуре регистрации новой вакцины от COVID-19 под названием «ЭпиВакКорона-Н». Она предполагает трехкратную систему введения.

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россия вакцина коронавирус эпиваккорона
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