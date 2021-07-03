Театральный критик объяснила, чем стала Бузова для МХАТа

Премьера спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе с участием поющей ведущей Ольги Бузовой сопровождалась жесткой критикой со стороны маститых театралов и общественности в целом. Театральный критик, литературовед Капитолина Кокшенева объяснила ФАН, чем стала Бузова для МХАТа.

По мнению эксперта, людей, выступивших против певицы, возмутила не персона звезды «Дома-2», а была отражена куда более глубокая проблема.

«Люди возмущаются откровенным падением вкуса, падением планки. Потому что это — государственный театр. Этот статус к чему-то обязывает или нет? Если не обязывает, пусть министр культуры выступит и скажет, что можно ставить любые «голые» шоу, любые спектакли с любой степенью провокативности. Я думаю, культурный механизм, культурная память, опыт, которые работают в нашем обществе, заставляют людей возмущаться, а не Бузова. На ее месте могут быть сотни других. Бузова в данном случае стала символом пошлости и падения академического театра до уровня шоурума», — отметила собеседник ФАН.

vk.com / Капитолина Кокшенева

Говоря об участии поющей ведущей в спектакле знаменитого театра, многие эксперты указали на то, что популярность артистки могла положительно сказаться на посещаемости культурного учреждения, однако критик Кокшенева придерживается другого мнения.

«Привлечение Бузовой, безусловно, ничего не дает театру. Потому что репертуарный академический театр — это огромное, драгоценное наше наследие. Он работает по другим законам, которые товарищу Боякову неведомы, как и его окружению. Новые люди, пришедшие с ним, в основном не театральные. Они не понимают существа той театральной традиции и ее театральной природы, от имени которой говорят высокие слова. Но слова и дела, как показывает провокация с Бузовой, сильно расходятся», — отмечает критик.

Нынешний художественный руководитель Московского художественного академического театра им. М. Горького Эдуард Бояков был назначен на должность в 2018 году. Однако теперь президент МХАТа Татьяна Доронина с письмом обратилась к президенту страны Владимиру Путину с просьбой снять с должности Боякова в целях сохранить эталон русского театра.