Путин наградил орденом Дружбы попавшего в реанимацию музыканта Мамонова

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы лидера группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова.

Артист в настоящий момент находится в тяжелом состоянии в больнице. Его доставили в реанимационное отделение. Медики диагностировали у музыканта коронавирусную инфекцию. О госпитализации Мамонова рассказала его супруга Ольга. Она крайне удивилась диагнозу мужа, отметив, что все время они находились вдвоем в своем частном загородном доме.

Жена Мамонова уточнила, что музыкант занимался самолечением. По ее словам, в течение долгого времени у него была температура, однако они не обращались за помощью к врачам, а сбивали ее самостоятельно.