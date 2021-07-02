Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 19:55
19:52
Общество
В Петербурге высадили более 33 тысяч многолетних растений с начала года
19:52
Экономика
Индекс S&P 500 установил максимум шестую сессию подряд
19:51
Общество
Галина Гофман выразила соболезнования в связи со смертью худрука «Ромэна»
19:51
Общество
Глава ВОЗ назвал число стран, в которых выявили индийский штамм коронавируса «Дельта»
19:49
Весь мир
Полиция и армия ЦАР провели совместную операцию в пригородах столицы республики
19:47
Политика
Москалькова составила списки заключенных в США россиян для возможного обмена
19:41
Экономика
Центробанк озвучил объем международных резервов России
19:41
Общество
Путин наградил орденом Дружбы попавшего в реанимацию музыканта Мамонова
19:37
Общество
Пострадавшие от урагана жители Мордовии получат от 50 до 120 тысяч рублей
19:35
Политика
Меркель уверена в возможности разрешения проблемы Северной Ирландии
Все новости

Путин наградил орденом Дружбы попавшего в реанимацию музыканта Мамонова

  /   Обновлено: 02 июля 2021 19:41
Общество
Путин наградил орденом Дружбы попавшего в реанимацию музыканта Мамонова
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы лидера группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова.

Артист в настоящий момент находится в тяжелом состоянии в больнице. Его доставили в реанимационное отделение. Медики диагностировали у музыканта коронавирусную инфекцию. О госпитализации Мамонова рассказала его супруга Ольга. Она крайне удивилась диагнозу мужа, отметив, что все время они находились вдвоем в своем частном загородном доме.

Жена Мамонова уточнила, что музыкант занимался самолечением. По ее словам, в течение долгого времени у него была температура, однако они не обращались за помощью к врачам, а сбивали ее самостоятельно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин наградил орденом Дружбы попавшего в реанимацию музыканта Мамонова
путин мамонов коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru