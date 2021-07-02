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Tesla вышла на новый рекорд по поставкам автомобилей

  /   Обновлено: 02 июля 2021 19:29
Экономика
Tesla вышла на новый рекорд по поставкам автомобилей
tesla.com  /  Tesla

Пало-Альто, 2 июля. Производитель электромобилей Tesla во II квартале этого года сумел собрать больше 200 тыс. машин.

Глобальный автомобильный рынок встретил более 200 тыс. электрокаров, произведенных американской компанией Tesla. Для корпорации объем поставок во втором квартале года стал максимальным за всю историю. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что инновационное предприятие сумело грамотно обойти проблему дефицита микрочипов и другого сырья. Общая численность выпущенных моделей — 201 250 электрокаров. Рост производства Tesla составил 14%.

Данные компании говорят о том, что снижение выпуска недешевых Model S и Model X было перекрыто ростом реализации более доступных Model 3 и Model Y.

Тем временем российский сегмент электромобилей продолжает расширяться. Аналитики считают, что рынок вырос уже в десять раз.

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tesla электрокары поставки автомобилей
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