Специалист по питанию пояснила, почему важно мыть даже бананы

Роспотребнадзор напомнил россиянам о правилах гигиены продуктов питания, благодаря которым можно избежать неприятных последствий для здоровья. Прокомментировать эти рекомендации ФАН попросил практикующего врача-диетолога и эндокринолога Наталью Лазуренко.

Специалист согласилась с тем, что любые овощи и фрукты нужно тщательно промывать, прежде чем отправлять в желудок. Исключением не становятся даже те, чья кожура несъедобна.

«Мы не можем гарантировать, что при очищении кожуры того же банана или апельсина то, что было снаружи, не окажется у нас под пальцем, которым мы дотронемся до плода. Чтобы получить какое-то инфекционное заболевание, нам достаточно одной бактерии», — предупредила эксперт.

Что касается сырых рыбы и мяса, то смыть с них все микроорганизмы водой действительно невозможно, поэтому лучшим способом уничтожить бактерии станет термическая обработка продукта.

«Наш организм — это уникальная саморегулирующаяся система, в которой есть огромное количество защитных тканей и клеток. И, в общем-то, он организован так, что готов встретиться с бактериями и даже с вирусами. Другой вопрос, если этого агрессивного бактериального фронта будет слишком много. Тогда, конечно, мы с ним уже справиться не сможем. Именно по этой причине у нас и существуют всевозможные правила хранения и приготовления продуктов», — отметила Лазуренко.

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Доктор посоветовала ориентироваться на существующие нормы и рекомендации, в том числе данные федеральным ведомством, но не исключать при этом индивидуальные особенности своего организма.

«Я считаю, что каждый должен решать, зная свой организм и особенности состояния здоровья. Потому что в любом случае продукты, которые мы употребляем, попадают в желудок и дальше уже в кишечник. И здесь имеет колоссальное значение, какая микробиота у нас существует — именно она определяет способность противостоять агрессивной среде», — сказала диетолог.

В заключение Наталья Лазуренко подчеркнула один из главных советов Роспотребнадзора — отказ от любых химических средств при очищении продуктов питания. Очевидно, что такие компоненты не должны попадать внутрь организма, поэтому проточной воды будет вполне достаточно.

Ранее собеседница ФАН поделилась рекомендациями по выбору сезонных овощей и фруктов. Диетолог посоветовала не покупать товары в точках у дороги из-за риска съесть грязный и пропитанный токсинами продукт.