Как Турция торгует сирийскими беженцами: репортаж ФАН

Турецкие власти препятствуют возвращению граждан Сирийской Арабской Республики (САР) домой. Об этом корреспондентам ФАН рассказали пограничники на контрольно-пропускном пункте «Маабар Кесаб» в Латакии.

Возвращение сирийцев из Турции

Молодой мужчина по имени Ахмад Ажам выглядел уставшим, но счастливым. На пункте пропуска в Кесабе его встречали родители.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Сириец, не сдержавший слез, преклонил колени, чтобы поцеловать ступни отцу — так здесь принято выражать одновременно почтение и радость от встречи после долгой разлуки.

«Я не мог вернуться из-за войны. Пытался это сделать, но меня не пускали», — объяснил Ахмад Ажам корреспондентам ФАН.

Эта семья не виделась пять лет. Все эти годы молодой человек терпеливо ждал, когда сможет вернуться на родину.

Почти такие же эмоции испытывал Башар Аляви, который тоже вернулся в Сирию. До 2016 года он жил в Алеппо, где торговал курами, чтобы прокормить жену и детей. А потом провинцию заняли банды протурецких группировок. Бандиты вывезли семью Башара в Турцию. Сам мужчина, его жена и двое маленьких детей попали в тюрьму.

Турки увидели украшения у супруги Башара, которые одним только золотом потянули на 340 граммов, и решили, что он богатый человек. После этого они начали шантажировать его родных.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

«Меня сфотографировали надзиратели, а снимок отправили моим родственникам с целью шантажа. Они показали, что я жив, и потребовали денег», — возмущается Аляви.

Домой сирийца отпустили только с тем, чтобы он собрал денег на выкуп жены и детей, которые до сих пор в плену. За их свободу надзиратели требуют около пяти миллионов сирийских лир (больше 290 тысяч российских рублей).

Ахмад и Башар признаются, что им безгранично повезло. Прямо сейчас в Турции находятся миллионы их сограждан, которые о возвращении на родину пока могут только мечтать.

Турция использует сирийских беженцев

До войны через «Маабар Кесаб» за сутки проходили в среднем 800-1000 человек. Теперь счет идет на десятки. Большинство сирийцев были бы рады вернуться домой, но их не пускают.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Публичная позиция Турции расходится с реалиями. По официальным данным, в результате вооруженного конфликта из Сирии в Турцию перебрались около 3 миллионов граждан. Анкара во всеуслышание заявляет о проблемах, которые создают ей беженцы.

«Мы израсходовали 40 миллиардов евро на прием беженцев. ЕС нам обещал сначала три, а потом еще три миллиарда евро. Но до сих пор мы даже первый транш не получили полностью. Этому препятствуют бюрократические проволочки. Нам обещают деньги на прием беженцев, отмену виз для турецких граждан, но мы все еще ждем», — сетует министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В 2020 году в информационном пространстве разразился скандал. Турецкие власти перестали сдерживать поток мигрантов, которые предсказуемо хлынули в Европу. Люди с боем прорывались через границу с Грецией, чтобы затем попасть вглубь континента.

Этот шаг стал реализацией угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступил с предостережением еще в 2019 году. Тогда Анкара начала операцию на севере Сирии, которая закончилась оккупацией территории этой страны. Такие действия вызвали критику на международных политических площадках.

«Если вы назовете нашу операцию вторжением, то единственным ответом станет открытие наших границ и отправка 3,6 млн беженцев в вашу сторону», — заявил Эрдоган.

А что на самом деле?

«Мы живем там (в Турции — прим. ред.) в палатках. У нас нет даже элементарных бытовых условий. Нет электричества. Что мне там делать? Сейчас Сирия восстанавливается. Власти проводят электричество в населенные пункты, разрушенные войной. Это значит, уже можно жить. Можно снова построить дом и работать», — говорит беженец по имени Халид.

Мужчина считает, что, если бы турецкие власти отпустили сирийских граждан домой, они бы с радостью вернулись.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Но Турция создает препятствия даже на бытовом уровне. На пограничном пункте «Маабар Кесаб» введен запрет на пересечение границы на автомобиле. И теперь возвращающимся домой семьям приходится перетаскивать тяжелые баулы с вещами на руках.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Впрочем, даже это не останавливает людей. Несколько десятков метров между границами двух республик они словно перелетают на крыльях. Впереди их ждут свобода и дом.