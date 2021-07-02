Заседания ливийского форума в Женеве продлили до 3 июля ввиду разногласий участников

Женева, 2 июля. Новая сессия Форума политического диалога (ФПД) по Ливии продолжается сегодня в швейцарской столице после того, как ООН решила продлить переговоры еще на один день, до 3 июля. Обсуждения не закончили в срок ввиду острых разногласий участников касательно принятия конституционной базы всеобщих выборов, которые должны состояться 24 декабря.

Для согласования позиций ливийских сторон по наиболее спорным моментам сформирован специальный комитет. Посланник ООН в Ливии Ян Кубиш и представители международного сообщества вновь обратились ко всем соответствующим субъектам и учреждениям североафриканской страны с призывом соблюдать резолюции Совета Безопасности, одобренную Форумом «дорожную карту» и результаты второй берлинской конференции.

Дебаты, в частности, крутятся вокруг вопросов об избрании президента и механизма работы законодательного органа. Основные спорные моменты заключаются в том, каким образом пройдут выборы главы государства — в виде тайного всенародного голосования или через парламент. Члены форума разошлись также во мнениях о том, где расположить штаб-квартиру законодательного совета — в Бенгази, Сабхе или Триполи.

Кроме того, обсудив списки условий выдвижения на посты президента, его заместителя и премьер-министра, делегаты принялись спорить о том, каким образом пройдет их избрание — путем представления от трех регионов или посредством индивидуального самовыдвижения независимыми кандидатами.

Обстановка в зале заседания накалилась до такой степени, что начались разговоры о присутствии на Форуме неких вредителей, стремящихся подорвать процесс, и посыпались обвинения в отсутствии эффективного вмешательства со стороны миссии Организации Объединенных Наций, спонсирующей мероприятия.

Ян Кубиш попытался повлиять на членов ФПД и сосредоточить их внимание на жестких сроках для принятия решения, без которого, по его словам, участники не разойдутся. Он также настаивает на необходимости согласования законодательной базы, предложенной Консультативным комитетом, в рамках которой референдум по конституции должен состояться не ранее срока проведения всеобщих выборов. Однако напряженная обстановка вынудила Кубиша продлить работу Форума еще на один день.