Экс-министр обороны ЦАР передала полномочия новому главе ведомства

Банги, 2 июля. Экс-министр обороны Центральноафриканской Республики Мари-Ноэль Кояра выступила с публичным обращением к национальной армии и сменившему ее Клоду Рамо Биро.

Бывшая глава Минобороны ЦАР поблагодарила всех за помощь во время работы на ответственной должности. Кояра также призвала солдат поддержать нового министра обороны и служить ему с положенной честью и доблестью.

«Я призываю вас уважать своего министра и помогать ему в процессе развития вооруженных сил. Доверьтесь ему, и наша армия станет великой. Это то, что нам необходимо», — заявила она.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подписал указ о формировании нового кабмина. В нем фигурирует 32 человека, включая Клода Рамо Биро, который и сменил Мари-Ноэль Кояра на посту главы Минобороны.