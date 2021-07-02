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В Челябинске спасли детей, которых унесло на матрасе от берега

  /   Обновлено: 02 июля 2021 19:16
Общество
В Челябинске спасли детей, которых унесло на матрасе от берега
pixabay.com

Челябинск, 2 июля. Спасатели из Челябинской области помогли детям, которых унесло далеко от берега на надувном матрасе во время купания.

Инцидент произошел на озере Смолино в Ленинском районе. Три мальчика в возрасте десяти, 11 и 12 лет решили поплавать на надувном матрасе.

Однако из-за сильных порывов ветра их унесло на полкилометра от берега. На помощь детям пришли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Они догнали матрас на лодке и благополучно вернули ребят, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Липецкие спасатели ранее вытащили из воды двух тонувших пловцов. При патрулировании реки Дон на моторной лодке они услышали крики и сразу же поспешили на помощь.

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