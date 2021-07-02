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Число жертв обрушения дома в Майами достигло 20

  /   Обновлено: 02 июля 2021 19:20
Происшествия
Число жертв обрушения дома в Майами достигло 20
Global Look Press  /  Miami-Dade Fire Rescue / XinHua

Майами, 2 июля. Количество погибших при обрушении жилого дома в Майами увеличилось до 20 человек. Прошлой ночью спасатели нашли тела еще двух американцев.

Обновленной статистикой трагедии во Флориде поделилась с журналистами мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. Одной из последних найденных под завалами жертв оказалась семилетняя дочь местного пожарного, уточнила представительница власти.

По словам мэра, еще 128 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Как стало известно, накануне спасатели приняли решение приостановить операцию из-за угрозы нового обрушения оставшихся конструкций.

Ранее президент США Джозеф Байден ввел режим ЧС из-за обрушения дома во Флориде. По мнению политика, это позволит федеральному центру качественнее аккумулировать необходимые ресурсы и финансовые средства.

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