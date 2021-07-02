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Лукашенко заявил об аресте всех причастных к подготовке теракта в Вилейке

  /   Обновлено: 02 июля 2021 19:20
Политика
Лукашенко заявил об аресте всех причастных к подготовке теракта в Вилейке
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 2 июля. В Белоруссии арестованы участники «спящих» террористических ячеек, которые хотели подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, все участники теракта, в том числе организаторы и исполнители, в течение нескольких дней были арестованы. Об этом Лукашенко сообщил российскому коллеге Владимиру Путину во время телефонной беседы.

"Вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс", — заявил он.

Ранее в СМИ сообщалось о некоем происшествии в районе Вилейки, однако подробной информации об инциденте не было. Предполагается, что речь шла именно о попытке подрыва узла связи ВМФ России.

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