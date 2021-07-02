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Поверенный в делах РФ в ЦАР Мигунов провел переговоры с министром связи республики
Весь мир
Поверенный в делах РФ в ЦАР Мигунов провел переговоры с министром связи республики
pixabay.com  / 

Банги, 2 июля. В столице Центральноафриканской Республики прошла встреча нового министра связи и СМИ ЦАР Серж-Гислена Джори и поверенного в делах РФ Евгения Мигунова.

Помимо Джори на мероприятии присутствовали приближенные нового министра. Целью встречи стало обсуждение расширения сотрудничества между ЦАР и Россией.

Мигунов выразил уверенность в том, что в будущем установившие дружеские отношения страны ждет еще большее развитие в сфере средств массовой информации и сельского хозяйства.

Ранее поверенный в делах РФ встретился с премьер-министром ЦАР Анри-Мари Дондра. Диалог стал частью серии переговоров главы правительства со всем дипломатическим сообществом ЦАР, с которого он начал работу в новой должности.

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