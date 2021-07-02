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Обвалившийся рейтинг счастья Украины обеспокоил экс-депутата Рады Журавко
Политика
Обвалившийся рейтинг счастья Украины обеспокоил экс-депутата Рады Журавко
facebook.com  /  Алексей Журавко

Херсон, 2 июля. Рейтинг счастья жителей Украины находится на одном уровне с Венесуэлой, и ситуация будет только ухудшаться, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в блоге в Telegram.

Украина — самая несчастливая страна Европы, согласно мировому рейтингу World Happiness Report, составляемому экспертами ООН по устойчивому развитию. Несмотря на субъективность понятия счастья, параметры в ООН взяли вполне исчислимые: уровень образования, медицины, здрвоохранения, коррупции, достатка населения и многого другого. Поэтому обвалившийся показатель и обеспокоил экс-депутата — он показывает глубокую стагнацию ставшей на европейский путь Украины.

«Украина по факту фейлстейт (несостоявшееся государство), объявившее большую часть своих граждан изгоями. И ситуация будет только ухудшаться», — уверен Журавко.

Из всех показателей на Украине вырос только один — уровень коррупции. Не способствуют улучшению ситуации и недавно принятые законы о земле и коренных народах. Первый приведет к обеднению народных масс и сосредоточению капитала в руках узкой прослойки граждан, а второй — узаконит сегрегацию на территории страны. Все эти факторы в совокупности могут привести к катастрофическим последствиям для Украины как государства.

«Семимильными шагами Украина идет в пропасть», — резюмирует экс-депутат.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко нередко дает комментарии по актуальным вопросам украинской и международной повестки. Ранее он назвал истинную цель провокации Великобритании с участием эсминца Defender у берегов Крыма.

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украина коррупция журавко
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