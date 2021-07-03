Революция низких смыслов: театральный критик высказалась о ситуации во МХАТе

Главный театр страны — МХАТ им. М. Горького — утопает в скандалах. В разговоре с ФАН театральный критик, историк и искусствовед Капитолина Кокшенева высказалась о ситуации в театре с худруком, назвав происходящее «революцией низких смыслов».

Новость об обращении президента МХАТа Татьяны Дорониной к главе государства Владимиру Путину с просьбой смены художественного руководителя театра Эдуарда Боякова набирает обороты. Общественность разделилась на два лагеря: кто-то полагает, что Дорониной манипулируют, а кто-то согласен, что в театре нужны перемены. По мнению Капитолины Кокшеневой, сложившаяся проблема назревала давно, теперь пришло время взрыва.

«Во МХАТе два года назад произошла радикальная перемена, на месте художественного руководителя оказался Бояков. Человек, известный разными проектами, которые я оцениваю довольно низко в эстетическом, моральном и человеческом смыслах. Когда человек с таким высоким авторитетом в культуре, как Татьяна Васильевна Доронина, меняется на человека, авторитет которого прямо противоположен во всех смыслах ее авторитету и высокому культурному статусу, конечно, создается ситуация, при которой взрыв неизбежен», — говорит театральный эксперт.

vk.com / Капитолина Кокшенева

Критик видит в Боякове человека рыночного формата, мастера по пиару и провокативности, но отнюдь не художника, коим должен являться истинный руководитель театра, что не идет ни в какое сравнение с Татьяной Дорониной.

«Доронина опиралась на личный творческий потенциал, огромный творческий авторитет и на большую и мощную жизнь в искусстве. Она служила театру — не себе. Перед нами — люди попросту разных весовых художественных категорий. С одной стороны — Доронина, с другой — Бояков», — говорит Кокшенева.

В разговоре собеседница ФАН указывает на еще один факт. За время своего существования театр сменил многих руководителей, среди которых были и гении художественного театра.

«Разве можно поставить Станиславского, Немирович-Данченко, Доронину на один уровень и в один ряд с Бояковым? Это же явное культурное и смысловое снижение», — задается вопросом Капитолина Кокшенева.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Театральный эксперт подкрепляет свои слова реальными примерами и постановками, которые наполнили театр за время руководства Эдуарда Боякова. Она вспоминает неудачный, по ее мнению, проект «Открытые сцены», уверяя, что «не каждая лестница может стать сценой» и, конечно, появление в спектакле академического театра звезды «Дома-2» Ольги Бузовой.

«Татьяна Васильевна два года терпеливо наблюдала это падение. Но, когда театр упал до Бузовой, терпению пришел конец. Это продолжение тенденции снижения — революция низких смыслов произошла во МХАТе», — объясняет эксперт.

Ранее участие Бузовой в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» подверглось жесткой критике со стороны многих звезд шоу-бизнеса. Так, актриса и певица Анастасия Макеева нелестно отозвалась о дебюте поющей ведущей на сцене легендарного театра. По словам артистки, это опустило актерское образование до абсолютной ненужности.