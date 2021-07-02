Журналист Осипов посоветовал российским футболистам не тратить время на Ferrari и шампанское

Санкт-Петербург, 2 июля. Общественность и эксперты идеализируют сборную России, у футболистов слишком все хорошо. Таким мнением поделился известный спортивный обозреватель Константин Осипов.

В рамках пресс-конференции «Главные спортивные итоги России подведут в международный день спортивного журналиста» Медиагруппы «Патриот» Осипов привел в пример капитана сборной России Артема Дзюбу.

«Дзюбу возьмем в пример — целые передачи про него, но вопрос один: забивает он или нет? Мы же хотим, чтобы он был героем и прежде всего это воспитательный момент», — отметил футбольный эксперт.

Он также вспомнил о скандальном видео с участием нападающего «Зенита» и сборной России Дзюбой и отметил, что футболисты — обычные люди, которые могу и оступиться, и попасть в тюрьму. Осипов вспомнил о великом бразильском нападающем Пеле, который своим трудом выиграл три чемпионата мира.

«Вот, к примеру, Пеле, когда его спросили о составляющих его таланта, ответил: «Труд, труд и труд». Когда, условно говоря, Дзюба так будет отвечать, когда у них (футболистов. — Прим. ФАН) будет меньше времени на красные Ferrari, дорогое шампанское, клубы, тогда он не промажет с трех метров по воротам», — объяснил спортивный обозреватель.

В Международный день спортивного журналиста, 2 июля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подводят итоги важнейших спортивных событий в России, а также обсуждают неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы.

Сборная России заняла последнее место на групповом этапе Евро-2020 и попрощалась с турниром, в активе команды Станислава Черчесова только одна победа — над сборной Финляндии.