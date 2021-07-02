Лекции по культуре стран Ближнего Востока пройдут в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июня. Цикл лекций отечественных исследователей состоится в Российском этнографическом музее в рамках выставки «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие».

С докладами, охватывающими широкий спектр тем, от государственных и частных музейных коллекций на Востоке до особенностей ближневосточного телевидения, выступят ведущие эксперты в сфере культуры Западной Азии и Северной Африки и арабского языка. Среди исследователей, чьи доклады можно послушать в рамках данных мероприятий, завкафедрой истории стран Ближнего Востока СПбГУ Н. Н. Дьяков, старший научный сотрудник Эрмитажа И. Р. Багдасарова, профессор НИУ Высшая школа экономики и сотрудник Института востоковедения РАН В. О. Бобровников и другие.

Мероприятия, которые пройдут в очном формате и продлятся до конца августа, могут посетить все желающие по предварительной записи. Кроме того, планируется трансляция лекций онлайн, а их записи станут вскоре доступны в электронном виде на Youtube-канале Cultural Creative Agency.