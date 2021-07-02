Дети-солдаты: как Турция вовлекает несовершеннолетних в боевые действия

Вашингтон, 2 июля. США внесли Турцию в список стран, которые осуществляют вербовку детей, чтобы использовать их в ходе боевых действий.

Государственный департамент Соединенных Штатов в своем ежегодном докладе о торговле людьми, опубликованном 1 июля, отметил, что Турция оказывает «ощутимую поддержку» дивизии «Султан Мурад» в Сирии. Это вооруженное формирование состоит преимущественно из сирийских туркмен и, согласно заявлению Вашингтона, активно вербует детей в качестве бойцов.

US adds Turkey to list of countries implicated in use of child soldiershttps://t.co/r5mowv7Ijz — Vic Morford (@VicVicm2) July 2, 2021

На брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента также упомянул об эксплуатации детей-солдат в Ливии и о готовности Вашингтона работать с Анкарой для решения данной проблемы.

«Что касается Турции, в частности... Это первый случай, когда член НАТО в качестве предупреждения был включен в список стран, причастных к вербовке детей», — сказал он, добавив, что республика имеет возможности для урегулирования ситуации. — Соединенные Штаты надеются работать с Турцией, чтобы побудить все группы, вовлеченные в сирийский и ливийский конфликты, не использовать детей в качестве солдат, и мы надеемся совместно решить эту проблему в долгосрочной перспективе».

Однако включение Турции в данный список, напротив, может осложнить ее и без того напряженные отношения со США.

Согласно докладу Государственного департамента, на указанные страны налагаются определенные ограничения в области сотрудничества по вопросам безопасности и торговли вооружением. Тем не менее пока неясно, будут ли какие-то из санкций распространяться на Анкару.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс 1 июля заявил, что включение Анкары в список не связано с продолжающимися переговорами касательно дальнейшей обороны аэропорта Кабула. В начале июня между главами Турции и США было достигнуто устное соглашение, в соответствии с которым подразделения турецких войск возьмут на себя задачи по обороне такого критически важного объекта после окончательного вывода ВС Штатов из Афганистана.

Negotiations over Turkey’s proposal to secure Kabul airport ongoing – Akar https://t.co/rkEu3qN27O | ▪ Ahval News pic.twitter.com/GEiiCRKuBL — Ahval (@ahval_en) July 2, 2021

Операции в Сирии и детский труд

Турция провела три трансграничные операции в Сирии против группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, организация запрещена в РФ) и поддерживаемых США курдских формирований. При этом в рядах ее войск зачастую присутствовали боевики сирийских незаконных вооруженных группировок.

Некоторые из протурецких формирований обвинялись правозащитными группами и Организацией Объединенных Наций (ООН) в нападениях на гражданских лиц, похищениях и грабежах, однако Анкара назвала данные заявления «необоснованными».

Примечательно, что несовершеннолетние в Турции привлекаются не только к участию в боевых действиях, но и к более «стандартному» детскому труду. Согласно исследованиям, проведенным в 2017 году Центром по экономическим и социальным проблемам, около 21% несовершеннолетних (около 800 тысяч человек) привлекались к трудовой деятельности, зачастую в ущерб образованию. Порядка 57 тысяч из них работали более 40 часов в неделю. Более 75% детей участвовали в семейном бизнесе, не получая за это какой-либо компенсации. После реализации ряда совместных с ЕС проектов по пресечению эксплуатации детского труда, к апрелю 2021 года уровень вовлеченности несовершеннолетних снизился до 4,4%, однако проблема все еще вызывает озабоченность правозащитников.

При этом власти республики обвиняют «Рабочую партию Курдистана», признанную в стране террористической группировкой, в похищении и насильственной вербовке детей для участия в боевых маневрах на юго-востоке Турции и севере САР.

Вербовка несовершеннолетних

Согласно докладу ООН, все крупные вооруженные формирования в Сирии занимались эксплуатацией несовершеннолетних. По оценкам специалистов организации, в прошлом году к деятельности боевиков было привлечено более 800 детей.

Активнее всего использовали несовершеннолетних террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ), «Сирийская свободная армия» (ССА) и «Сирийская национальная армия» (СНА), поддерживаемые Турцией, а также курдское формирование «Сирийские демократические силы» (СДС).

По заявлениям правозащитников, ХТШ организует специальные тренировочные лагеря для несовершеннолетних, которых после обучения отправляет сражаться.

СНА и СДС под давлением международных организаций официально отказались от привлечения несовершеннолетних к ведению боевых действий, а курдская группировка даже сформировала органы для демобилизации детей и борьбы с их вербовкой, однако фактически эта практика продолжается.

Some of the damage in the city of #Manbij after days of violent protests over Kurdish forces recruitment.

Several protesters have been killed during the unrest with the Kurds isolating the city.#Syria #SDF #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian updates???????? pic.twitter.com/vO3Gtg9Bu0 — Steele M (@SteeleSyAA) June 2, 2021

В начале июня текущего года в городе Манбидж прошли демонстрации мирного населения против принудительного вступления в ряды СДС. По сообщению местных жителей, к участию в вооруженной борьбе боевики пытались привлекать молодых людей в возрасте от 15 лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.