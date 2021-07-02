Глава Башкирии поручил разобраться в обстоятельствах аварии с шестью погибшими

Уфа, 2 июля. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил за короткое время определить все обстоятельства ДТП, жертвами которого стали шесть человек. Среди погибших — беременная женщина.

Кроме того, Хабиров пообещал, что власти окажут необходимую медицинскую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

На дороге столкнулись два грузовика, «Нива», такси «Лада Ларгус». После удара легковушка загорелась. Жертвами стали пассажиры последнего автомобиля. В такси выжил только водитель. Кроме того, пострадали пять человек. Их доставляют в больницу Уфы.