Сожитель застукал приемную дочь в постели с бывшим мужчиной своей пассии

Белгород, 2 июля. Житель Белгородской области на протяжении двух лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей любимой женщины. Как стало известно ФАН, первый насильственный половой акт он совершил, когда ребенку было 13 лет.

В местные правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей. Она сообщила стражам порядка, что ее 15-летнюю дочь длительное время насиловал ее бывший сожитель. Силовики задержали по подозрению в совершении преступления 41-летнего местного жителя.

«По данному факту были возбуждены два уголовных дела по статье 131 УК РФ «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». На данный момент они соединены в одно производство», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Белгородской области Елена Козырева.

Мужчину задержали. На данный момент с ним работают следователи. Они пытаются выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

«Родительница потерпевшей несколько лет назад познакомилась с мужчиной, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Они сначала просто встречались. Новый знакомый очень хорошо относился к ее дочери. Это очень импонировало женщине, и они приняли решение о совместной жизни без регистрации брака».

Однако через некоторое время матери пострадавшей приглянулся другой местный житель. Она приняла решение расстаться с некогда любимым человеком.

«Страшная правда вскрылась абсолютно случайно. Новый возлюбленный женщины неожиданно пришел домой раньше времени. Он услышал непонятные шумы в одной из комнат квартиры, заглянул в помещение и опешил от увиденной картины. На кровати бывший сожитель гражданской жены совокуплялся с ее 15-летней дочерью», — дополнил источник.

Об увиденном свидетель преступления сообщил матери школьницы. Она обратилась в правоохранительные органы.

«Подозреваемый всегда был на хорошем счету у соседей и правоохранителей. Он работал на местной кондитерской фабрике. Пока непонятно, как он мог соблазнить падчерицу, но она беспрекословно выполняла все его требования. Первый насильственный половой акт произошел в 2019 году», — резюмировал источник в местной полиции.

Подозреваемого поместили в местный изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.