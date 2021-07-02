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Лукашенко анонсировал новый уровень отношений с Россией и Китаем

  /   Обновлено: 02 июля 2021 19:04
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Политика
Лукашенко анонсировал новый уровень отношений с Россией и Китаем
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 2 июля. Агрессивная политика и давление Запада на Белоруссию вынуждает официальный Минск выходить на новый уровень отношений с Москвой и Пекином, заявил президент Александр Лукашенко.

Помимо налаживания отношений с Россией и Китаем, Белоруссия будет развивать международное сотрудничество и по линии СНГ, анонсировал Лукашенко в ходе торжественного заседания, приуроченного ко Дню независимости республики. Также президент Белоруссии поручил полностью перекрыть границу с Украиной в рамках борьбы с контрабандой оружия.

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Все новости / Политика / Лукашенко анонсировал новый уровень отношений с Россией и Китаем
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