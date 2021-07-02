Суд в Тверской области отказался смягчить наказание киллеру орехово-медведковской ОПГ

Тверь, 2 июля. Суд отказался переводить одного из участников орехово-медведковской группировки со строгого режима в колонию-поселение.

Александр Пустовалов отбывает наказание за убийства, совершенные в 1990-х годах. 47-летний Александр Пустовалов осужден за совершение умышленных особо тяжких преступлений. В колонии у него диагностировали тяжелое заболевание.

В настоящее время он отбыл уже 2/3 срока, назначенного судом. Во время рассмотрения ходатайства о переводе в колонию-поселение суд учел характеризующие материалы и пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства. Александр Пустовалов (Саша Солдат) должен выйти на свободу 18 ноября 2023 года.

Ранее главарям «банды Леса» вынесли приговор. Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов приговорены к пожизненным срокам.