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Озвучен подход «Газпрома», который позволит быстрее ввести в эксплуатацию «СП-2»

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:59
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Экономика
Озвучен подход «Газпрома», который позволит быстрее ввести в эксплуатацию «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 июля. Эксперты выяснили, каким образом компания «Газпром» может активировать ускоренный переход к использованию нового газопровода.

Украинский газотранспортный оператор недавно предложил в ходе аукциона выкупить дополнительные мощности для транзита газа «Газпрому». Объем предлагаемой брони составлял 63,7 млн куб. м в сутки, однако российский концерн отказался от бронирования.

Сейчас спотовая стоимость голубого топлива в Европе растет, а подземные хранилища газа постепенно опустошаются и медленно заполняются. Аналитики полагают, что демонстративный отказ «Газпрома» от дополнительного транзита природного газа может означать намерение компании работать по «Северному потоку — 2».

«Журналистская правда» спросила у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Станислава Митраховича, как объясняется текущая политика концерна.

«Я думаю, «Газпром» таким образом отчасти пытается подтолкнуть Европу быстрее реализовать проект «Северный поток — 2», — ответил на вопрос издания специалист.

Глава консалтинговой компании Inspired Energy Ник Кэмпбелл, как пишет Reuters, также считает, что российская корпорация стремится ввести в эксплуатацию новый трубопровод как можно быстрее, поэтому отказ от брони символизирует приверженность «Газпрома» новому направлению.

ФАН опросил ряд отечественных экспертов, которые высказали мнение, согласно которому теперь у Киева пропала возможность оказывать на Россию шантажное давление в связи с газовыми поставками.

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Газпром митрахович кэмпбелл Северный поток — 2
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