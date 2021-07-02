Венесуэла «отрежет» шесть нулей у боливара

Каракас, 2 июля. Правительство Венесуэлы готовится избавиться от шести нулей в национальной валюте, чтобы упростить финансовые расчеты. Об этом сообщает агентство El Financiero.

#Economía Casi tres años después, Venezuela ya se plantea una nueva reducción de ceros al valor de su moneda. Con el fantasma de la hiperinflación a cuestas, el proyecto del “bolívar soberano”, promovido por Nicolás Maduro, ha quedado relegado. https://t.co/KX2HNo7MBa — El Pitazo (@ElPitazoTV) July 2, 2021

Реализовать задуманное Центробанк планирует уже в августе. По словам представителей правительства, данное решение было принято после того, как прежние меры по выпуску более крупных купюр не разрешили проблемы, вызванные самой высокой инфляцией в мире. Таким образом, один доллар будет стоить 3,2 боливара вместо 3219.

На сегодняшний день финансовые расчеты затрудняются тем, что венесуэльцам приходится носить с собой огромные пачки денег, а при оплате покупок картой прикладывать ее к терминалу несколько раз. Более того, властям приходится заказывать банкноты боливара из других стран, так как Центробанку не хватает специальной бумаги и металла.

В последний раз в Венесуэле реденоминация национальной валюты была проведена в 2018 году. В марте банк начал печатать купюру в 1 млн боливаров — крупнейшую за всю историю государства. Однако эта банкнота сейчас стоит всего лишь 0,32 доллара, и ее недостаточно для покупки даже чашки кофе.

С 2008 г. правительства Уго Чавеса и Николаса Мадуро избавились от восьми нулей в национальной валюте, так как гиперинфляция значительно сократила сбережения населения.

Хоть в стране и используется американский доллар для многих ежедневных операций, большая часть венесуэльцев получает зарплату в боливарах, которые также необходимы для оплаты проезда в транспорте, парковки и прочего.

С распространением системы безналичного расчета Центральному банку не придется печатать так много новых банкнот, как при прежних укрупнениях денежной единицы. Банк, скорее всего, выпустит разные купюры от двух до 100 боливаров.

De acuerdo con @business, #Venezuela tiene lista una nueva reconversión monetaria que será implementada en agosto. Esta quitará seis ceros a la moneda para combatir la hiperinflación. De concretarse, el bolívar venezolano habrá perdido 14 dígitos en menos de 15 años pic.twitter.com/RlNWAZEuke — Portavoz (@PortavozUy) July 2, 2021

Перспективы для экономики

«Этого момента сильно ждали компании из-за серьезных проблем, вызванных переполнением цифровых кодов в системе», — отметила экономист Тамара Эррера.

Прежние попытки укрупнить валюту оказались неудачными сразу после эмиссии новых купюр и сокращения нулей, однако благодаря последним реформам, которые замедлили рост цен, будущие меры могут оказаться успешными.

После семи лет стремительного сокращения экономики, когда национальная валюта стала практически бесполезной на фоне падения цен на нефть и чрезмерно больших расходов властей, в последнее время правительство Венесуэлы пытается стабилизировать экономическое состояние. Под давлением санкций США власти вынуждены отказаться от контроля над ценами в некоторых областях, сократить субсидирование товаров, в том числе на топливо, и отменить многие валютные ограничения — все это может поспособствовать экономическому росту в текущем году.