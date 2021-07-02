Синоптик центра «Фобос» рассказал о погоде в России на предстоящие выходные

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил ФАН, что в ближайшие выходные каких-либо серьезных климатических катаклизмов не произойдет.

Синоптик рассказал в эксклюзивном интервью о том, какую температуру следует ждать в том или ином субъекте Российской Федерации.

— Александр, в пятницу самое время узнать погоду в предстоящий уик-энд и в ближайшие дни. Начнем с центральной части страны?

— Да. Прежде всего, что касается столичного региона, Европейской части России. Тут можно сказать, что погода наладится, и хотя в выходные дни еще местами пройдут кратковременные дожди, затем практически до конца следующей недели погода будет преимущественно солнечной! Без осадков.

Если завтра-послезавтра температурный режим ожидается близким к климатической норме, то к середине недели температура превысит норму на два-три градуса. Ну, а в конце следующей недели — до 27-29 градусов тепла.

— Что будет в Поволжье?

— Там примерно аналогичные погодные условия. Единственное, что в начале недели местами пройдут кратковременные дожди. Но температурный режим примерно такой же, то есть около нормы или близкий к ней.

— Идем дальше. Юг Европейской части России?

— Здесь погода будет с кратковременными дождями, но они пройдут только в Крыму, на черноморском побережье, в западных районах Ростовской области, Краснодарского края, а также в горных районах.

Федеральное агентство новостей /

В Калмыкии и Астраханской области — без осадков, сухо и жарко, плюс 32-34 градуса. Такая же погода — и в Волгоградской области.

— А что скажете насчет севера страны?

— Там антициклон всю неделю, погода будет солнечной и температура немного выше климатической нормы. Например, в Мурманске около 20 градусов тепла, в Архангельске и Сыктывкаре — 23-25, а в Вологде может быть даже немножко теплее.

В принципе, все это обычная погода, и ее характеристика соответствует климату началу июля.

— Вы упомянули Крым. Не следует ли ждать его жителям и многочисленным туристам тех бедствий, которые случились на полуострове совсем недавно?

— Нет-нет! Это будут кратковременные дожди. Температура хоть там и невысокая, в пределах 25 градусов тепла, но это не повлечет за собой каких-то вот таких катаклизмов. Потому что это осадки совсем другого свойства, и они, скажем так, послеполуденные, умеренные…

— Иногда ваши коллеги апеллируют такими интересными словами или фразами, как «суперливень», «обрушение фронта», «барическая пила»… Чего-то такого страшного по словам можно ожидать у нас в стране или все будет тихо-спокойно и тепло?

— Все эти термины очень мало связаны с наукой и рассчитаны скорее на привлечение внимания со стороны читателей (смеется).

Федеральное агентство новостей /

Я думаю, что ничего такого ожидать не следует. Единственные проблемы на следующей неделе — это наводнение на Дальнем Востоке, в Приамурье, и в Хабаровском крае, да и жаркая погода в Якутии. В первую очередь, потому что там сейчас очень много лесных пожаров…

А так, в основном, если где-то и пойдут дожди, то они не будут носить какого-то сверхобычного, аномального характера.

Ранее коллега Александра Синенкова по центру погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что жителей России ждет засуха.