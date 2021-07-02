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Обозреватель Осипов объяснил, почему россияне стали меньше интересоваться футболом
Спорт
Обозреватель Осипов объяснил, почему россияне стали меньше интересоваться футболом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июля. Спортивный журналист Константин Осипов прокомментировал состояние футбола в России и объяснил, действительно ли россияне стали меньше интересоваться футболом.

Медиагруппа «Патриот» организовала пресс-конференцию на тему спорта в Международный день спортивного журналиста. Экспертом мероприятия выступил победитель премии «Золотое перо» Константин Осипов. Спортивный обозреватель объяснил, действительно ли россияне стали меньше интересоваться футболом на фоне других развлечений.

«Почему люди не ходят на футбол? Я помню, с отцом шел на футбол, а сейчас ребенок с папой может сходить. Теперь все катаются на электросамокатах. Второй аспект — спорт стал многообразнее. Раньше были футбол, хоккей, пинг-понг», — объяснил обозреватель.

В качестве примера Осипов вспомнил слабый интерес зрителей к игре между командами Уфы и Тамбова. По мнению журналиста, футбол превратился в продукт, который необходимо правильно продавать.

Осипов также высказался в поддержку тренера российской сборной Станислава Черчесова. Журналист объяснил, почему наставнику не следует оставлять свой пост из-за поражения на Евро.

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