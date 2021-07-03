Психотерапевт раскрыла схему лечения болезней верой

Практика психосоматического лечения болезней — давно уже не новость, многие даже отмечают ее чудодейственную силу. Но как это работает? Психотерапевт, парапсихолог Мирослава Буш в разговоре с ФАН раскрыла схему лечения болезней верой.

Как отмечает эксперт, во время молитвы или ритуала, во время каких-либо религиозных действий, связанных с вероисповеданиями, человек погружается в определенное состояние, которое носит название «транс».

«Регулярное погружение человека в транс, в том числе через медитации, является состоянием самоисцеления. Организм является системой, которая сама себя «ремонтирует», и делает она это каждый день во сне. Если не допускать перегруза организма, не допускать серьезной хронической стадии заболевания, то исцеление работает. Но есть несколько условий», — отмечает собеседница ФАН.

instagram.com / @miroslavabush

А условия эти заключаются в регулярности использования метода, к примеру, единоразовое обращение к иконе со свечой, одна медитация не помогут. По словам Мирославы Буш, для результата необходим комплексный подход. Также есть и еще одно условие.

«Человек должен задуматься, правильно ли он себя ведет. Он должен перестать нервничать, должен молиться либо медитировать, обращаться к богам, правильно направлять энергию. И тогда действительно происходят чудеса. Избавляйтесь от обид, ненависти, злобы, зависти, успокаивайте нервную систему, смотрите на мир позитивно. Это исцеляет многие заболевания», — рекомендует психотерапевт.

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Так, по ее мнению, если человек берет на себя слишком большую нагрузку — болит спина. Если человек тяжело переживает некие печальные события в своей жизни, грустит, постоянно находится в траурном состоянии — начинаются проблемы в плечевом суставе, что может привести к остеохондрозу.

«Важна вера, направление энергии, важен правильный образ жизни и работа над моральными качествами в трансовом состоянии, и все будет хорошо, можно даже помолодеть. Человек, делая определенные вещи, может добиться результата в течение месяца, если не в течение месяца, то в течение трех — практически гарантированно», — заключила Мирослава Буш.

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