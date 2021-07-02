Международная группа ученых назвала изменение климата причиной гибели мамонтов

Москва, 2 июля. Мамонты и мастодонты вымерли из-за обширных изменений климата. К такому выводу пришли эксперты из Финляндии, Великобритании и Испании.

Научное сообщество предполагало, что причиной вымирания предков современных слонов стала охота на них древних людей. Авторы нового исследования утверждают, что эти умозаключения не соответствуют действительности.

Результаты проделанной международной группой ученых работы указывают на то, что мастодонты и мамонты вымерли в конце последнего ледникового периода, вслед за которым наступило постепенное глобальное снижение численности популяции слонов. Катастрофа, ставшая причиной полного вымирания этих животных, продолжалась на протяжении миллионов лет. Прийти к таким выводам экспертам помог детальный анализ всех имеющихся экспонатов мастодонтов и мамонтов мировых музеев.

Анализы ученых выявили окончательные пики вымирания хоботных. Этот процесс пришелся на временные периоды 2,4 миллиона лет назад, 160 000 и 75 000 лет назад для Африки, Евразии и Америки соответственно.

Ранее посох времен каменного века, изготовленный в форме змеи, был найден финскими археологами. Как рассказали специалисты, возраст находки составляет около 4400 лет.