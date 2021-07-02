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Шперов поймал посольство Великобритании в Киеве на признании Крыма российским
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Политика
Шперов поймал посольство Великобритании в Киеве на признании Крыма российским
Федеральное агентство новостей  / 

Пусть украинские власти переименуют Львов в Донецк и проводят домашние матчи своей футбольной сборной там. Так депутат Госдумы Павел Шперов прокомментировал ФАН пожелание посольства Великобритании в Киеве в адрес сборной Украины по футболу — «провести домашнюю игру в подконтрольном Донецке».

В преддверии матча 1/4 финала Евро-2020 между командами Украины и Англии британское посольство разместило в Twitter провокационное высказывание, направленное против ДНР и российского Крыма:

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская национальная сборная снова сможет сыграть домашний матч в подконтрольном Украине Донецке. А затем отправится на послесезонный отдых в Крым».

Прежде всего, парламентарий обратил внимание на очередную «зраду» для Киева: британский МИД проболтался насчет российской принадлежности Крыма.

Шперов поймал посольство Великобритании в Киеве на признании Крыма российским
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

Из их пожелания ясно, что Крым вовсе не относится к Украине — в противном случае британцы точно так же написали бы о «домашнем матче» украинской сборной где-нибудь в Симферополе или о том, что он столь же «подконтролен» Киеву, как и Донецк. Никакая кокетливая иконка с украинским флажком, проставленная в твите перед словом «Крым», дела не меняет.

«Это неудивительно. У граждан Великобритании нет сомнений в том, что Крым принадлежал и принадлежит России, ведь они воевали с нами за него. Когда в лондонских школах проходят Крымскую войну, британским школьникам читают грустные баллады про то, как на черноморском побережье погибла английская легкая кавалерия», — пояснил депутат.

Далее Шперов иронично заметил, что частично мечты английских и украинских политиков, изложенные в мессенджере, могут быть реализованы — причем при содействии администрации российского полуострова.

«Отдохнуть в Крыму у футболистов сборной Украины, как и у граждан любой другой страны, не будет никаких затруднений. Как, к примеру, на Кубе или в Турции. Пусть приезжают, мы даже дадим им поиграть в футбол — в тех футболках, которыми они безуспешно пытались вызвать чье-то возмущение. Других у них, наверное, нет… Если захотят, мы даже поможем им организовать товарищеский матч со сборной Англии», — заявил политик.

Шперов поймал посольство Великобритании в Киеве на признании Крыма российским
Федеральное агентство новостей  / Дарья Сергеева

А вот «сыграть домашний матч в подконтрольном Донецке» у футболистов «незалежной», по словам депутата, не получится.

«Честно говоря, перспектив у сборной Украины «сыграть домашний матч в Донецке», как пожелало ей посольство Великобритании, я не вижу. Есть целых два Донецка — на территории ДНР и в Ростовской области. Но ни первый, ни тем более второй подконтрольными Киеву никогда не станут. Чтобы избавиться от «фантомных болей», правительство Украины может переименовать в Донецк Львов или любой другой город в своей стране и играть там», — пошутил собеседник ФАН.

Шперов добавил, что предложенный им вариант вполне разумен: в последнее время на Украине с переименованиями проблем нет.

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Все новости / Политика / Шперов поймал посольство Великобритании в Киеве на признании Крыма российским
великобритания украина крым евро-2020 павел шперов
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