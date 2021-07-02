Республика Маврикий открывается для туристов с 15 июля

Порт-Луи, 2 июля. Управление по развитию туризма Маврикия (MTPA) заявило, что республика открывает границы для посещения с 15 июля.

Перед посадкой на рейс до Маврикия все путешественники обязаны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Тестирование необходимо пройти в течение семи дней до вылета. Также туристам необходимо предоставить подтверждение покупки проживания в одном из сертифицированных курортов.

Вакцинированные гости могут пользоваться пляжем и другими удобствами отеля. Тем, кто собирается посетить республику, но не прошел процедуру вакцинации от COVID-19, придется отправиться на двухнедельный карантин. Также туристы обязаны пройти ПЦР-тестирование на седьмой и 14 день отдыха. Однако с 1 октября привитые гости должны будут предоставить лишь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до вылета.

Названы страны Европы, в которые пускают привитых «Спутником V». Ряд европейских государств открыл границы для туристов, которые привиты отечественной вакциной.