Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 19:53
19:51
Общество
Галина Гофман выразила соболезнования в связи со смертью худрука «Ромэна»
19:51
Общество
Глава ВОЗ назвал число стран, в которых выявили индийский штамм коронавируса «Дельта»
19:49
Весь мир
Полиция и армия ЦАР провели совместную операцию в пригородах столицы республики
19:47
Политика
Москалькова составила списки заключенных в США россиян для возможного обмена
19:41
Экономика
Центробанк озвучил объем международных резервов России
19:41
Общество
Путин наградил орденом Дружбы попавшего в реанимацию музыканта Мамонова
19:37
Общество
Пострадавшие от урагана жители Мордовии получат от 50 до 120 тысяч рублей
19:35
Политика
Меркель уверена в возможности разрешения проблемы Северной Ирландии
19:35
Общество
 Ялта в ближайшие часы вновь может уйти под воду
19:35
Общество
Центр «Вектор» назвал число введенных в гражданский оборот доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Все новости

Республика Маврикий открывается для туристов с 15 июля
Общество
Республика Маврикий открывается для туристов с 15 июля
wikipedia.org  /  Peter Kuchar/CC BY-SA 3.0

Порт-Луи, 2 июля. Управление по развитию туризма Маврикия (MTPA) заявило, что республика открывает границы для посещения с 15 июля.

Перед посадкой на рейс до Маврикия все путешественники обязаны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Тестирование необходимо пройти в течение семи дней до вылета. Также туристам необходимо предоставить подтверждение покупки проживания в одном из сертифицированных курортов.

Вакцинированные гости могут пользоваться пляжем и другими удобствами отеля. Тем, кто собирается посетить республику, но не прошел процедуру вакцинации от COVID-19, придется отправиться на двухнедельный карантин. Также туристы обязаны пройти ПЦР-тестирование на седьмой и 14 день отдыха. Однако с 1 октября привитые гости должны будут предоставить лишь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до вылета.

Названы страны Европы, в которые пускают привитых «Спутником V». Ряд европейских государств открыл границы для туристов, которые привиты отечественной вакциной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Республика Маврикий открывается для туристов с 15 июля
маврикий границы коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru