Путин заявил, что покойный Сличенко воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко.

Глава государства подчеркнул, что Сличенко был ярким и неординарным человеком, посвятившим свою жизнь служению искусству. Путин заявил, что покойный худрук воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей.

«Коллеги и благодарная публика ценили его за щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

О смерти народного артиста СССР стало известно 2 июля. Сличенко скончался в возрасте 86 лет. Соболезнования родным и близким худрука принесли многие его коллеги и друзья. Высказался о покойном деятеле культуры и мэр Москвы Сергей Собянин.