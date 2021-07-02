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Россия готова оказать ЦАР дополнительную помощь для противодействия боевикам
Весь мир
Россия готова оказать ЦАР дополнительную помощь для противодействия боевикам
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 2 июля. Россия усиливает поддержку Центральноафриканской Республики. В целях противодействия радикалам правительство ЦАР попросило Москву оказать дополнительную помощь стране.

Российские специалисты занимаются тренировкой и консультационной поддержкой личного состава национальной армии республики (FACA) c 2018 года. Сотрудничество с Москвой дало ощутимый результат и повысило боевую эффективность войск государства. Но для окончательного возвращения мира и порядка властям требуется дополнительная помощь.

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов подтвердил увеличение числа специалистов из РФ на территории ЦАР.

«Сейчас в Центральноафриканской Республике находятся 804 российских инструктора. В данный момент мы увеличиваем число сотрудников с 535 до 1135 человек. По официальному запросу правительства ЦАР мы постепенно отправим в республику 600 инструкторов», — заявил Иванов.

Россия готова оказать ЦАР дополнительную помощь для противодействия боевикам
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Следует отметить, что россияне не принимают непосредственного участия в боевых действиях и находятся на территории африканской страны с официального разрешения ООН.

Однако не все довольны сложившимися дружественными отношениями между Россией и ЦАР. Ангажированные СМИ пытаются очернить сотрудничество Москвы и Банги, тиражируя клеветнические материалы. Ранее Александр Иванов рассказал, как работает западный «конвейер» по производству фейков.

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