Американец скончался через восемь часов после ареста в штате Коннектикут

Нью-Милфорд, 2 июля. Семья 20-летнего Брайана Коди Уолдрона подала в суд на администрацию и полицию города Нью-Милфорд, штат Коннектикут, из-за гибели их сына вскоре после задержания. Юноша скончался из-за передозировки наркотиками.

New Milford family suing town and police after son died of an opioid overdose https://t.co/1BhLlsVf9O — EIN Presswire: Connecticut Newswire (@EINPresswireCT) April 23, 2021

В иске полицейских обвиняют в «халатности» по отношению к Уолдрону, который находился в состоянии наркотического опьянения. Они не заметили «признаков того, что он может навредить себе» и плохо оценили его психологическое состояние. Также правоохранители не отправили его в больницу и не предупредили родственников о том, что он покинет участок.

«Он выходит за дверь, и они не звонят его девушке, они не звонят отцу девушки, они не звонят семье, они не звонят никому. Что они должны были сделать, так это отвезти его обратно в Нью-Милфордскую больницу для обследования у профессионала», — заявил адвокат семьи Роберт Гендельсбергер.

Брайан Уолдрон скончался 10 августа 2019 года. В этот день его невеста Макайла Шоуолтер и ее отчим Норман Абайр доставили юношу в больницу, потому что он находился под воздействием героина. Родные опасались передозировки и решили показать его врачам. Далее Уолдрон начал неадекватно себя вести, говорить, что «спрыгнет с моста», после чего в клинику вызвали полицию. Правоохранители забрали его в участок, но через полчаса отпустили. Спустя восемь часов юношу нашли мертвым — он скончался от передозировки.

История получила широкую огласку из-за родителей Уолдрона, которые активно рассказывали ее и настаивали на изменении законодательства для борьбы с опиоидной зависимостью. Их кампания даже получила неофициальное название «Фонд братьев и сестер Брайана Коди».

К делу подключилась инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), об этом они сообщили в своем Telegram-канале. Организация создана при участии известного бизнесмена Евгения Пригожина. Правозащитники изучили материалы и отправили запросы к президенту США Джозефу Байдену и Генеральному прокурору Меррику Гарланду с требованием предоставить разъяснения по делу. В случае необходимости ФБР может оказать правовую и информационную помощь семье Уолдрона.